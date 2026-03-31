Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy, 31 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes bajas matinales en las sierras orientales. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, siendo notable en amplias zonas, mientras que los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente norte.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 31 de marzo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta despejada y radiante. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 30 grados, el sol se asomará tímidamente a las 08:11, iluminando un día sin riesgo de lluvia. El viento, que soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca en las horas matutinas.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo en torno a los 30 grados, mientras la humedad se mantendrá en niveles cómodos. La puesta del sol, a las 20:45, nos regalará un espectáculo de luces que cerrará un día perfecto para disfrutar al aire libre. Con un cielo despejado y un ambiente agradable, es el momento ideal para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Córdoba: cielo nublado y viento fuerte

El cielo de Córdoba se presenta hoy con un aire de incertidumbre, donde las nubes amenazan con desbordar su contenido en cualquier momento. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8°C, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de inestabilidad que invita a estar alerta.

A medida que avanza el día, se espera un notable contraste entre la mañana y la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, el viento puede alcanzar ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría generar incomodidad. La temperatura máxima se elevará hasta los 27°C, pero la humedad, que puede llegar al 75%, hará que la sensación térmica se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 27 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el buen tiempo para salir a dar un paseo o reunirse con amigos puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielo despejado y sol radiante en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. La temperatura mínima se sitúa en 12°C y a medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 20°C, con una sensación térmica similar. La brisa del noreste soplará con una velocidad media de 35 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. La humedad, que oscila entre el 30% y el 75%, puede dar una sensación de pesadez en las horas más cálidas.

Por la tarde, el sol brillará intensamente, llevando la temperatura máxima hasta los 24°C. El cielo seguirá despejado y no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Con 12 horas y 34 minutos de luz, la jornada se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre, aunque se recomienda tener precaución con las ráfagas de viento que podrían superar los 55 km/h.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 10 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides tus gafas de sol y un buen sombrero.

Cielo despejado con chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23°C, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad, que alcanzará un 80% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que no olvides hidratarte adecuadamente.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la luz del sol, que brillará con fuerza y no olvides llevar contigo una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. Un día perfecto para disfrutar de la ciudad al aire libre.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 10°C, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio subirá hasta alcanzar los 21°C por la tarde, mientras el viento sopla del sur a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

A medida que el sol se eleva, la humedad relativa se mantendrá entre el 40% y el 65%, lo que podría generar una sensación térmica más cálida. Se recomienda aprovechar la luz del día, ya que la puesta del sol será a las 20:31 y no se prevén lluvias ni cambios drásticos en el clima.