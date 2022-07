Bronca de Moreno a Sánchez: «¿Por qué si Cataluña pide comisiones se las da y a nosotros no?»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se ha visto las caras con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en la Moncloa, en una reunión que ha durado mucho más de lo previsto y que ha sido la más larga de las tres que el jefe del Ejecutivo ha mantenido este jueves con presidentes autonómicos. Tras la extensa reunión, a la que el líder andaluz ha llevado más de cien reivindicaciones, Moreno ha explicado en rueda de prensa algunos de los temas tratados. En este sentido, destaca el asunto de la infrafinanciación autonómica y la situación «dramática» en la que estará Andalucía si no llueve hasta octubre. Además, le ha dado un toque de atención sobre la presión fiscal: «Hay que bajar impuestos y no es la tendencia en España».

Según ha explicado Moreno ha sido «un encuentro que ha sido cordial, sereno, pero con la serenidad que requiere este tipo de encuentros porque hablamos de asuntos fundamentales para Andalucía y, por tanto para España». «La única reunión que he tenido con Sánchez fue en junio de año pasado. Hemos hablado de muchos asuntos, pero sobre todo de un tema recurrente y antiguo, y es que Andalucía lleva sufriendo desde hace 13 años un modelo de financiación que es injusto y que está obsoleto», ha comenzado recordando Moreno.

«Espero que esta segunda reunión sea más efectiva. Está muy bien apuntarlas (las reivindicaciones), pero espero que del papel pasen a la acción y de la acción pasemos a la realidad», ha afirmado Moreno, que ha recordado después que «he intentado convencerle, pero el tiempo lo dirá. Yo espero que serán atendidas. Si convertimos estas reuniones en reuniones de cortesía no es útil para los ciudadanos y perderemos el interés». «De estas reuniones tienen que salir compromisos claros», ha explicado Moreno.

Infrafinanciación

«Hay una infrafinanciación de cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y la región de Murcia. Pasan los años y seguimos con esa infrafinanciación, en el caso de Andalucía con más de 11.000 millones de euros de infrafinanciación», ha esgrimido el presidente andaluz, que ha recordado que «Andalucía pierde al año casi 1.000 millones de euros de financiación. Por eso, hemos vuelto a solicitar al presidente del Gobierno una reforma de la financiación autonómica».

«El camino solo se hace si empezamos a caminar y por parte de la ministra de Hacienda no ha habido ningún tipo de liderazgo. Yo veo falta de interés y falta de iniciativa por parte del Gobierno de España. Si yo me quedo en el despacho…», ha lamentado Moreno, que ha exigido «que nos siente ya de una vez para que empecemos a trabajar en un borrador. Es la única manera de llegar a un acuerdo», ha exigido Juanma Moreno.

«Vemos un agravio que haya reuniones bilaterales con Cataluña y no con otras comunidades», ha recordado Moreno.

«¿Por qué cuando nosotros pedimos una comisión no se nos da respuesta y a Cataluña sí? Cuantos menos privilegios haya mejor será para todos. Yo voy a estar en contra de cualquier privilegio territorial que haya en nuestro país»

«Desde Andalucía hemos propuesto una solución razonable, aunque sea temporal», ha explicado Moreno, que pide «un fondo transitorio de nivelación prorrogable hasta que no se apruebe una nueva Ley de financiación autonómica». Andalucía propone que, mientras entra en vigor ese nuevo sistema, exista un fondo que aporte 1.700 millones de euros al año para las comunidades afectadas, de modo que Andalucía recibiría unos 800 millones de euros. De este modo, «podríamos compensar de alguna manera el déficit de financiación que tenemos las cuatro comunidades», ha señalado.

«El presidente ha tomado nota y ha trasladado que lo va a estudiar. Espero que no quede en un apunte, sino que acabe con una respuesta para poner fin a una injusticia», ha explicado Moreno.

Situación «dramática» del agua

«El segundo tema al que hemos dedicado mucho tiempo es el agua, de una importancia crucial para el conjunto de España y fundamental para Andalucía. Es el elemento clave para nuestro sistema productivo», ha continuado el líder andaluz, que ha explicado que, «como consecuencia del cambio climático, en Andalucía tenemos cada vez menos precipitaciones. Tenemos mucho menos agua en nuestros pantanos y acuíferos mientras la población ha crecido. Los pantanos están al 39%, y la cuenca del Guadalquivir está en torno al 25%».

«La situación es tremendamente preocupante y puede llegar a ser dramática si no tenemos lluvia hasta octubre, noviembre o diciembre», ha alertado Moreno, que considera que «tenemos que hacer una planificación ordenada, impulsar estructuras y acometiendo ese gran objetivo que es el de tener suficiente capacidad hídrica».

«Si hubiera una sequía el año que viene, la tercera economía de España no va a ir bien, y por tanto España no va a ir bien. Es esencial que asumamos todos nuestras responsabilidades», ha continuado Moreno, que ha pedido a Sánchez «un decreto de sequía con una ejecución de carácter inminente».

«Queremos que los fondos europeos, en la medida que se pueda, los podamos invertir en el agua, para que Andalucía tenga una posibilidad clara. Si no llueve, si no podemos tirar de los acuíferos, tenemos que buscar una alternativa. Y tenemos que buscar una alternativa desde ya si no queremos vivir un drama en lo económico y en lo social», ha argumentado el presidente andaluz.

Energías renovables

«El tercer asunto ha sido una ambición que tiene Andalucía, que es convertirnos en la primera potencia de energía renovables. En 2021 el 51% de la energía eléctrica generada fue renovable en Andalucía», ha explicado Moreno, que ha asegurado que «vamos a duplicar en cuatro años la capacidad, lo que garantizaría la autosuficiencia en Andalucía».

«Es una gran alternativa que podemos explorar, potenciar y consolidar a lo largo de los próximos cuatro años», ha continuado Moreno, que considera que «Andalucía necesita una inversión de más de 700 millones de euros de inversión, especialmente en redes eléctricas».

Fondos europeos

«Los fondos europeos, evidentemente, el presidente me ha trasladado que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos en la eficacia energética, que aceleremos en este ámbito. Pero es complejo, porque tenemos que contar con ayuntamientos, con el interés del sector privado… Pero esa petición que me ha hecho el presidente no va a caer en saco roto», ha explicado Moreno, que ha asegurado que «vamos a acelerar desde Andalucía esa eficiencia energética que es oportuna y necesaria. Le he pedido a Sánchez que facilite los trámites, y me ha trasladado que el deseo del Gobierno es agilizarlo próximamente».

«Nosotros pensamos que cuanta más cogobernanza haya de Andalucía en la ejecución y en el diseño de esos fondos más eficientes seremos», ha explicado Moreno, que ha pedido a Sánchez «sentarse con nosotros para hablar sobre la PAC. Tenemos ángulos de visión distintas. Hemos discutido porque defendemos que es un sustento y un modelo de vida para los andaluces, que las organizaciones agrarias calculan que pierden más de 600 millones».

«Hemos pedido la paralización de la PAC. Estamos a tiempo de mejorarla y de rectificar», ha esgrimido el presidente andaluz, que «para el sector empresarial andaluz, pedimos al Gobierno que recate Abengoa, el impulso al sector naval de la bahía de Cádiz, una mayor apuesta por Navantia, y le hemos trasladado que hay sitios como Puerto Real para producir gaseros».

Dos horas

La reunión ha comenzado a las 17:00 de la tarde y ha terminado a las 19:00, una hora después de lo previsto, toda vez que los medios estaban citados para la comparecencia de Moreno a las 18:00, una hora después de la reunión. Finalmente se ha extendido hasta los 120 minutos dada la multitud de temas a tratar.

Reuniones

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibía este jueves en el Palacio de La Moncloa a Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, después de sus respectivos nombramientos como presidentes autonómicos. Los tres mandatarios del PP le han pedido que reforme el sistema de financiación de las comunidades.

Moncloa ha dispuesto el orden de las reuniones en orden cronológico desde que fueron nombrados como presidentes autonómicos, de modo que Mañueco fue el primero en verse con Sánchez, a las 10:00 horas, seguido de Rueda, que tuvo el turno de las 12:00 horas, mientras que Moreno acudió a las 17.00 horas.

