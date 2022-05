La sangría en Ciudadanos (Cs) Andalucía con la fuga en masa de sus principales líderes y con las debacles electorales que auguran las encuestas no están provocando que el PP Andaluz se relaje. En una charla entre Álvaro Ojeda y el consejero de presidencia y coordinador general del PP, Elías Bendodo se ha mostrado muy cauto, y dice no fiarse del todo de lo que dicen las encuestas. El motivo: las cosas pueden cambiar de un momento para otro.

Elías Bendodo: «Hemos conseguido en tres años y medio muchas cosas más que el socialismo en 37 años»

Cuestionado sobre esta debacle en el partido naranja, Bendodo ha echado un capote a sus aún socios de Gobierno en Andalucía: “Yo creo que las cosas que funcionan hay que mantenerlas e incluso mejorarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Gobierno de PP y Cs ha funcionado».

En este sentido, Bendodo recuerda que el Ejecutivo autonómico liderado por Juanma Moreno «ha conseguido en tres años y medio muchas cosas más que el socialismo en 37 años». «Si pudiéramos repetir ese modelo de Gobierno entre PP y Cs estaríamos encantados. Ahora, vamos a ver», continúa.

Elías Bendodo: «Nosotros aspiramos a lograr una mayoría suficiente que dé tranquilidad a los andaluces, que no dependamos de nadie»

Y es que para Elías Bendodo «las encuestas son encuestas». «Son como un PCR, te dicen lo que pasa ahora pero mañana cambia la opinión de la gente», esgrime el consejero andaluz. Por tanto, «hasta que no se abran las urnas no se puede decir lo que va a pasar», explica. De cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 19 de junio, Bendodo recuerda que «nosotros aspiramos a lograr una mayoría suficiente que dé tranquilidad a los andaluces, que no dependamos de nadie. Yo creo que eso vendría bien, ¿eh?».