Andalucía reduce su deuda hasta el 18,3% de su PIB y queda 2,1 puntos por debajo de la media autonómica

Andalucía cerró el tercer trimestre de 2025 con una deuda equivalente al 18,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), una cifra 2,1 puntos inferior a la media de las comunidades autónomas, que se situó en el 20,4%, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

El dato supone una mejora respecto al trimestre anterior –cuando la deuda representaba el 19% del PIB andaluz– y también frente al mismo periodo de 2024. En ambos casos, la ratio se ha reducido en siete décimas, lo que refleja un mejor comportamiento del endeudamiento en relación con el tamaño de la economía regional.

Más deuda, pero menor peso

Aunque la deuda pesa menos sobre el PIB, en términos absolutos Andalucía debe más dinero que hace un año. A cierre de septiembre, el endeudamiento ascendía a 40.452 millones de euros, frente a los 39.842 millones del tercer trimestre de 2024.

No obstante, si se compara con el segundo trimestre de este año, la comunidad sí ha logrado reducir su deuda en casi 1.000 millones de euros, al pasar de 41.442 a 40.452 millones entre julio y septiembre.

España supera los 1,7 billones de deuda

A nivel nacional, la deuda de todas las administraciones públicas superó por primera vez los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre. En concreto, alcanzó los 1,709 billones tras aumentar en 18.408 millones de euros, un 1,09% más respecto al segundo trimestre, lo que equivale al 103,2% del PIB.

Este porcentaje es dos décimas inferior al del trimestre anterior y también baja un punto interanual, aunque sigue claramente por encima del nivel considerado «prudente» por la Unión Europea, fijado en el 60% del PIB.

El Gobierno prevé que la ratio de deuda baje al 101,7% a finales de 2025 y continúe descendiendo en los próximos años, hasta el 98,4% en 2027, el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. Sin embargo, no concreta cuándo se alcanzará el umbral europeo.

Las CCAA moderan su endeudamiento

El conjunto de las comunidades autónomas acumulaba en septiembre una deuda de 338.804 millones de euros, el 20,4% del PIB, un nivel inferior al del trimestre anterior (21%) y al de hace un año (21,2%).

Cinco comunidades se mantienen por debajo del 13% del PIB, el límite de referencia legal: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%).

En el extremo contrario, la Comunidad Valenciana sigue liderando el ranking de endeudamiento, con una deuda equivalente al 40,5% de su PIB, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Castilla-La Mancha (28,5%) y Cataluña (28,4%).

Ayuntamientos y Seguridad Social

La deuda de los ayuntamientos y diputaciones se situó en 22.477 millones de euros, el 1,4% del PIB, con una reducción del 2,8% interanual. Madrid (2.100 millones), Barcelona (1.400 millones) y Zaragoza (500 millones) concentran los mayores volúmenes de deuda municipal, aunque en términos de deuda por habitante es Barcelona la que presenta la cifra más elevada (788 euros), por encima de Zaragoza (755 euros) y Madrid (601 euros).

Las menores ratios de deuda por habitante corresponden a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, Valencia (89 euros) y Bilbao (128 euros).

Por su parte, la deuda de la Seguridad Social alcanzó los 126.173 millones de euros, un 8,6% más que hace un año, lo que equivale al 7,6% del PIB.

Predominio de la deuda a largo plazo

La mayor parte de la deuda pública está emitida a largo plazo. En septiembre, el 95,3% del total correspondía a pasivos con vencimientos largos, especialmente valores a largo plazo, que concentran casi el 85% del endeudamiento. La deuda a corto plazo representa sólo el 4,7% del total.

En conjunto, los datos muestran una moderación gradual del peso de la deuda sobre la economía, aunque el volumen total sigue creciendo y mantiene a España y a varias comunidades lejos de los niveles exigidos por Bruselas.