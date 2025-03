Andalucía rechaza tener competencias en inmigración: «¿Los andaluces en Cataluña seremos extranjeros?»

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha confirmado este miércoles que la Junta de Andalucía no va a reclamar al Gobierno central competencias «en materia de seguridad, inmigración ni control de fronteras», al entender que son «exclusivas» del Estado. Al mismo tiempo, se ha preguntado públicamente si, al hilo de lo que recoge el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, «los 480.000 andaluces que residen» en dicha comunidad, «pero que no han nacido allí», sino que «son andaluces, van a ser tratados como extranjeros».

«Porque eso es lo que dice el texto que han firmado entre el Partido Socialista y Junts», ha advertido la consejera portavoz al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que desde este mes de marzo pasará a celebrarse los miércoles en vez de los martes, como era habitual hasta ahora. En este contexto, ha remarcado que desde la Junta de Andalucía no se quiere «colaborar en el desmantelamiento de España» solicitando competencias que considera «exclusivas» del Estado.

Carolina España ha aprovechado su intervención inicial para reivindicar la «solvencia financiera» de Andalucía y reiterar su postura crítica respecto a la propuesta de condonación de deuda que la semana pasada trasladó el Ministerio de Hacienda a los gobiernos autonómicos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, reunión que los consejeros del PP abandonaron cuando se iba a abordar ese punto de la quita de deuda.

Tras la primera salida a los mercados de Andalucía en este 2025, realizada el pasado martes con una emisión de deuda por 1.000 millones de euros a diez años «en unas condiciones jamás vistas» por la Junta, la consejera ha presumido del «músculo financiero» de la administración andaluza. Asimismo, ha sostenido que «si Cataluña tuviese la solvencia financiera que tiene Andalucía, no pedirían condonar la deuda, porque directamente pedirían la independencia». «Como no tienen esa solvencia financiera, tienen que ir paso a paso», ha añadido, cuestionándose «cuánto tiempo va a durar esta locura que estamos viendo de cesiones permanentes al independentismo» catalán por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Un acuerdo que «pone los pelos de punta»

La consejera portavoz ha calificado de «última cesión en materia de seguridad y fronteras, en materia de inmigración» el acuerdo entre el PSOE y Junts, un pacto que, según ha criticado, «pone los pelos de punta». «Si cualquiera de ustedes lee el acuerdo que se ha firmado entre Junts y el PSOE, nos preguntamos si los 480.000 andaluces que viven allí, que residen en Cataluña, pero que no han nacido allí, son andaluces, van a ser tratados como extranjeros, porque eso es lo que dice el texto que han firmado» ambas formaciones, ha comentado ante los periodistas.

En esta línea, la titular de Economía y Hacienda ha expresado que en el Gobierno andaluz están «abochornados de todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos, sólo y exclusivamente para que el señor (Pedro) Sánchez pueda sobrevivir en la Moncloa». Así, ha tachado de «auténtico disparate» y «humillación» esta «nueva cesión» del Ejecutivo central al independentismo catalán, recordando que «hace tres días prácticamente, todo el Gobierno decía» que la cuestión migratoria «era una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149 de la Constitución, y ahora estamos viendo que ya han cambiado de opinión».

«Absolutamente inconstitucional»

«Mienten descaradamente y ya no es una competencia exclusiva, ya quieren transferirla y quieren cederla», ha criticado la consejera en referencia a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, tras lo que ha aseverado que desde la Junta consideran «absolutamente inconstitucional» el acuerdo alcanzado con Junts. A la pregunta de si el Gobierno andaluz plantea presentar «alguna iniciativa judicial» o «recurso de inconstitucionalidad» contra este pacto, Carolina España ha respondido que «hay numerosos juristas que avalan que esta cesión, esta transferencia o esta delegación es inconstitucional». Además, ha apuntado que «desde el Gabinete Jurídico» de la Junta «se está analizando», aunque ha añadido que el PP a nivel nacional ya ha avanzado que está estudiando la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

La portavoz del Gobierno andaluz ha lamentado que «las cesiones que se están produciendo al independentismo no tienen límites» y que «se están desmantelando todas las infraestructuras básicas del Estado». «Se está desmantelando, se está vendiendo, se está troceando España, y yo lo que me pregunto es a qué precio», ha continuado denunciando. En este sentido, ha querido dejar claro que a ella le «encantaría» que su país contara con unos Presupuestos Generales del Estado, pero ha criticado que el Gobierno no tiene «ni cerrado el techo de gasto» y «cada día» realiza «una cesión diferente» a partidos independentistas.

Ha aseverado además que «en ningún país federal de Europa se ha cedido a las regiones ni la seguridad ni las fronteras», porque «son competencias exclusivas del Estado» necesarias «para vertebrar el territorio». Finalmente, ha insistido en alertar sobre la «auténtica locura» que, en su opinión, constituye «esta carrera de cesión permanente al independentismo» cuyo «objetivo» es «separarse de España», mientras que el del Ejecutivo es «sobrevivir un día más en la Moncloa» y que Pedro Sánchez «siga siendo presidente», pero «al coste de vender España a trozos», según ha concluido la consejera.