Desde prácticamente todos los estamentos del Gobierno de Pedro Sánchez han criticado la sentencia condenatoria a los dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Desde la Junta, hasta los constantes ataques del socialismo y del Ejecutivo central a la Justicia, han dicho basta. La consejera de Empleo Rocío Blanco, ha instado este viernes al Gobierno central a «no opinar» sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso de los ERE para no interferir en la separación de poderes. «A Montesquieu creo que no lo debemos enterrar», ha considerado la consejera, que ha calificado los comentarios al respecto que provengan del Ejecutivo como «desacertados».

Blanco se ha expresado así en una entrevista a esRadio, en la que le han preguntado por comentarios procedentes de miembros de Gobierno que hayan considerado «injusta» la sentencia, en especial en lo que atañe al expresidente andaluz socialista José Antonio Griñán, cuya condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación ha sido ratificada por el alto tribunal.

«Como mínimo le puedo decir que me parece desacertado», ha comenzado por responder la consejera, que ha subrayado que «para empezar», «tiene que haber una independencia entre los tres poderes públicos». «A Montesquieu creo que no lo debemos enterrar, tiene que haber una independencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial», ha insistido.

Para Blanco, el Gobierno «no puede entrar ni siquiera con opiniones en cuanto a las decisiones de los tribunales, de ahí su independencia». Asimismo, ha remarcado que éstas se deben «acatar». «No debemos opinar el poder ejecutivo sobre ello», ha apostillado.

Sobre los años en los que se desarrolló el sistema fraudulento de ayudas, ha apuntado que se trata de una «época negra de Andalucía» a la que «no se debe volver bajo ningún concepto» y se debe «apartar ya». «Creo que es una lección que los andaluces han aprendido, que no quieren volver a esa época. Los andaluces se merecen que se hable de Andalucía porque se trabaje, se gane en ocupación y haya un tejido productivo sano, pero que no se recuerde más a Andalucía por esos casos de corrupción tan nefastos», ha pedido.