Andalucía impulsa su liderazgo en microchips con una inversión de 130 millones para el centro IMEC de Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el creciente peso y la proyección de la comunidad en el ámbito de las nuevas tecnologías, especialmente en el sector de los microchips y los semiconductores, «hasta el punto de que hoy todo el sector nos está mirando y nos tiene en cuenta para expandirse, crecer y desarrollar sus proyectos».

Este posicionamiento se refuerza con la llegada del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC), referente mundial en microelectrónica con sede en Lovaina (Bruselas). La entidad construirá en Málaga su segunda factoría —la primera fuera de Bélgica— mediante un proyecto respaldado por la Junta de Andalucía con una inversión superior a 130 millones de euros.

Moreno visitó la sede central del IMEC, situada cerca de la capital belga, donde mantuvo un encuentro con los máximos responsables de la organización. Durante la reunión revisaron el estado y el calendario de la inversión, que actualmente se encuentra en fase de adjudicación. El proyecto contempla la construcción y equipamiento de un nuevo edificio en el Málaga TechPark, cuya ejecución está prevista para 2030.

«Estamos ante un líder mundial en innovación y desarrollo de semiconductores. Hemos estado revisando los planes. Hubo mucha competencia, caso de Cataluña e incluso de otros países, pero hemos conseguido que se instalen en Andalucía, en Málaga. Que se levante en Málaga un centro referente mundial en I+D de semiconductores supondrá que, en un tiempo récord, Andalucía se pueda poner a la cabeza de España, y yo diría del mundo, en este ámbito al tener precisamente una de las fábricas, uno de los laboratorios, de este gran proyecto que es el IMEC en todo el mundo», destacó el presidente.

«Estamos muy ilusionados porque ya no solamente hablamos de puestos de trabajo altamente cualificados, de altísima especialización y con nivel de cualificación muy alto. También por toda la enorme cadena de valor que genera alrededor. Desde que se anunció este macroproyecto, hemos podido comprobar cómo muchas empresas del mundo de la tecnología de los semiconductores se han interesado por estar también en Andalucía, porque sin duda algunas nos miran ya como una referencia mundial, como un lugar con capacidad de atraer la atención de todo este ámbito tecnológico y de innovación», añadió.

Moreno también ha subrayado el papel creciente del sector tecnológico en el desarrollo económico de la comunidad. «Cada vez ocupa un lugar más destacado en nuestro PIB. Necesitamos que Andalucía no tenga únicamente, como antes, sólo dos motores: la agricultura y el turismo. Ahora, hemos incorporado el sector industrial, que pesa cada vez más, y el tecnológico. Andalucía tiene que tener esos cuatro motores funcionando para hacer una economía fuerte, y para que pueda soportar las coyunturas y la crisis. No podemos depender sólo del campo o del turismo, sino que debemos tener distintos sectores que nos ayuden a que, cuando uno va mal, el otro vaya bien, y además generen mucho valor añadido para nuestra economía», explicó.

Durante la visita, el presidente mantuvo además un encuentro con profesionales andaluces que trabajan actualmente en la sede central del IMEC, donde desarrollan su labor especialistas de casi un centenar de nacionalidades. Muchos de ellos se encuentran ahora en un periodo de formación con la previsión de trasladarse a las futuras instalaciones de Málaga cuando estén operativas.

El IMEC cuenta en la actualidad con unos 5.000 investigadores procedentes de 95 países y alrededor de 600 socios industriales, lo que convierte a su sede principal en Lovaina en uno de los motores clave de la estrategia europea en materia de semiconductores.

La inversión de la Junta de Andalucía en el proyecto de Málaga —que también incluye la participación en la adquisición de equipamiento científico— busca impulsar un polo andaluz de microelectrónica y semiconductores. Entre sus objetivos figuran el desarrollo de startups, la ciberseguridad, el vehículo conectado y las comunicaciones avanzadas. Además de la financiación, el Gobierno andaluz ha facilitado el proyecto garantizando la disponibilidad de suelo: 32.000 metros cuadrados en el Málaga TechPark.