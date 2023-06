Andalucía estalla ante la visita de Yolanda Díaz a Doñana: «Viene a demonizar el sector de la fresa»

Juanma Moreno enviaba esta mañana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le exige que cese su campaña contra el sector de los frutos rojos en Huelva. Apenas unos minutos después, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunciaba su llegada a Doñana, algo que ha provocado que desde la Junta de Andalucía estallen por intentar convertir el sector de la fresa y el Parque Nacional en su particular «campo de batalla electoral».

En este sentido, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido, ante la visita de Yolanda Díaz al Parque Natural de Doñana, que «dejen de hacer de Andalucía su campo de batalla electoral permanente», porque su intención «es meterse con Juanma Moreno y con la Junta de Andalucía, volver a demonizar al sector de la fresa y a la agricultura andaluza y no aportar ni una solución».

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de su participación en Sevilla en la jornada de debate sobre el proyecto Atlazul ‘Impulso de la alianza litoral atlántica para el crecimiento azul’ impulsado entre España y Portugal, declaraciones en las que ha afirmado que «Yolanda Díaz hace lo que hacen todo los ministros de Sánchez, visto los problemas que tienen en su propia confluencia, al final el mejor recurso para escapar de ellos y que no se hable de ellos es venir a meterse con la Junta de Andalucía y venir a confrontar a Andalucía, y hacerlo especialmente con Doñana».

«Yo estoy deseando que venga un ministro de Pedro Sánchez a Doñana para anunciar algo positivo para Doñana y que no confronten más y dejen de hacer de Andalucía su campo de batalla electoral permanente», ha afirmado, toda que ha indicado que «la intención de la señora Díaz es meterse con Juanma Moreno y con la Junta de Andalucía, volver a demonizar al sector de la fresa y a la agricultura andaluza y no aportar ni una solución».

En este sentido, y cuestionado sobre la carta del presidente Juan Moreno al presidente Sánchez que «cese la campaña de acoso» del Gobierno al sector de frutos rojos de Huelva, Fernández-Pacheco ha apuntado que a lo largo de los últimos días «estamos atendiendo a una situación para nada deseable, ver como quien más debiera defender a España, el presidente de todos los españoles, no solamente no lo hace sino que además resulta caja de resonancia para los ataques feroces, infundados y en base a no sabemos qué intereses, que desde terceros países se producen a un sector, como digo, responsable, comprometido, sostenible y además en búsqueda siempre de la excelencia como es el de la fresa de Huelva».

Por eso el presidente de la Junta de Andalucía, «haciendo lo que no hace el Gobierno de España, defendiendo al sector de la fresa de Huelva, ha enviado esa carta formal al presidente pidiéndole que cesen los ataques tanto por parte del propio presidente como de la vicepresidenta, la señora Ribera, que cesen los ataques a Huelva y que volvamos a la normalidad», una normalidad que «consiste en que el presidente de España defiende a España, que los ministros de España defienden a España y, por supuesto, tendiendo la mano para alcanzar grandes acuerdos que nos permitan proteger al sector de la fresa y al mismo tiempo hacerlo compatible con la preservación de Doñana», un fin que «todos compartimos».

Sánchez, ¿presidente?

«El problema es que el PSOE y el Gobierno de España, en base a un interés electoral de dudoso resultado, visto las últimas elecciones municipales, ha entendido que el campo andaluz debe ser su principal campo de batalla y que eso le va a aportar no sé qué rédito político». «Esperemos que Sánchez actúe como presidente de España hasta la celebración de las próximas elecciones generales y lo que hemos de esperar de un presidente de España es justo lo contrario de lo que viene haciendo Sánchez a lo largo de las últimas semanas».

Por último, y preguntado sobre si hay ya fecha para la reunión entre supermercados alemanes y responsables del Gobierno andaluz, el consejero ha señalado que «vista esta campaña feroz de ataque de la que está siendo objeto el sector de la agricultura andaluza, y el especialmente el sector de la fresa de Huelva, la Junta no puede permanecer de brazos caídos».

El presidente «ha remitido esa carta exigiendo el cese de las hostilidades a Pedro Sánchez, y por su parte, el Gobierno andaluz, a través de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha iniciado contactos con las principales plataformas logísticas y de distribución, que operan en España y también en Alemania, para decirles la verdad, que es que el sector de la fresa está certificado, hace uso racional del agua, que es un sector que representa el 98% del volumen español de producción fresa y supone el sustento de cientos y cientos de familias onubenses».

«A lo largo de esta semanas esas reuniones se van a producir e intentaremos con todas nuestras armas frenar esta campaña de descrédito del sector para que puedan hacer su trabajo, seguir exportando y seguir siendo el porvenir de tantas familias», ha señalado Pacheco.