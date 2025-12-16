La AEMET activa todos los avisos por lluvias y tormentas muy fuertes en Andalucía: lo que llega no es normal

Todos los avisos por lluvias y tormentas muy fuertes están activados en Andalucía, lo que llega no es normal, la AEMET no tiene dudas de lo que está por llegar. Los expertos no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que el mal tiempo se convierte en protagonista. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Miraremos al cielo y esperaremos una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un destacado cambio que puede acabar convirtiéndose en la antesala de una serie de novedades que pueden ser esenciales. Es momento de apostar claramente por un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento del invierno en el que, aunque aún no habrá llegado acabará siendo una realidad en todos los sentidos. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una situación del todo inesperada.

Lo que no es normal es lo que llega

Es importante estar preparados para lo que está por llegar un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con algunos detalles que serán los que nos darán algunos elementos que pueden convertirse en un plus.

Tocará estar muy pendientes de este cambio radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden convertirse en una realidad. Un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno en estas próximas jornadas.

Es momento de aportar claramente por un cambio que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que parecerá que el tiempo nos lanza a por una situación realmente destacable.

No es normal lo que llega en estos días en los que un nuevo frente acabará siendo el que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Tenemos que empezar a seguir a una previsión del tiempo, la AEMET, no duda lo que está por llegar, las alertas pueden mantenerse a lo largo del día.

Los avisos por lluvias y tormentas los activa la AEMET

La AEMET no duda en activar todas las alertas, ante la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, tocaremos empezar a ver. De una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, en estos días que tenemos por delante.

Un cambio que podremos ver en esta terrible previsión del tiempo: «Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas durante la madrugada en el litoral mediterráneo, tendiendo a abrirse claros en el oeste durante la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el área del Estrecho, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste, girando a componente norte a partir de mediodía; más intensos en los litorales, con intervalos fuertes».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Chubascos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormentas en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo de madrugada».

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas para el resto de España: «Un frente atlántico, unido a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, tendiendo en general a menos de oeste a este. Se prevén fuertes y/o persistentes en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo, pudiendo darse también chubascos localmente fuertes en zonas aledañas del Cantábrico e islas Pitiusas, o ser persistentes en el Sistema Central. Con incertidumbre, los mayores acumulados se prevén en el entorno de Castellón y sur de Tarragona, y se espera que vayan con tormenta y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho. Cota de nieve: 1500/1800 metros, bajando a 1300/1600 m. en el cuadrante noroeste con probables acumulados significativos en el Sistema Central. La cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en los nortes de las islas. Bancos de niebla en entornos de montaña e interiores del tercio este peninsular. Salvo algunos aumentos en el entorno pirenaico, Ampurdán, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León, las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias. Mínimas en aumento en la meseta Norte y nordeste de la Sur, en descenso en Andalucía y Mediterráneo y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en entornos de montaña».