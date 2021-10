En la Adelante Andalucía se llevan las manos a la cabeza cuando entienden que se les censura, como denuncian que ha sucedido en el Parlamento de Andalucía. Curiosamente, el mismo sitio en el que los de Teresa Rodríguez censuran las preguntas de OKDIARIO Andalucía, que se niegan rotundamente a responder. Este jueves, la formación comunista lamente que «aunque no nos dejen intervenir en el Parlamento, no dejaremos de trabajar y de intentar que tengan en cuenta a los andaluces y andaluzas que nos pusieron aquí».

Cabe recordar, en este sentido, que no intervienen en el Parlamento porque todos los diputados de Adelante son no adscritos tras salir de Unidas Podemos por Andalucía, con quienes mantienen una guerra abierta. La diferencia entre un caso y otro es que el partido al que pertenecen no ha sido elegido por los votantes, mientras que este medio sí ha sido acreditado para hacer las correspondientes preguntas en el Parlamento autonómico.

Aunque no nos dejen intervenir en el Parlamento, no dejaremos de trabajar y de intentar que tengan en cuenta a los andaluces y andaluzas que nos pusieron aquí.@TeresaRodr_ le ha hecho entrega en mano a @JuanMa_Moreno nuestras propuestas para mejorar Andalucía. pic.twitter.com/CZWVzE3mSe — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) October 28, 2021

«Aunque no nos dejen intervenir en el Parlamento, no dejaremos de trabajar y de intentar que tengan en cuenta a los andaluces y andaluzas que nos pusieron aquí. Teresa Rodríguez le ha hecho entrega en mano a Juanma Moreno nuestras propuestas para mejorar Andalucía», señalan en redes sociales. Si fueran ellos quienes están en el Gobierno andaluz, visto lo visto, posiblemente ni hubieran aceptado las propuestas de la oposición. Moreno, pese a tratarse de no adscritos, sí ha cogido las propuestas de Adelante Andalucía.

Censura

Cabe recordar que quienes hoy se quejan de censura en el Parlamento de Andalucía acumulan tres semanas sin responder a las preguntas que OKDIARIO Andalucía les formula en las ruedas de prensa que se celebran cada miércoles en sede parlamentaria.

La primera que se negó a responder a este periódico fue su líder, Teresa Rodríguez, quien, a la vista está, ordenó a todos sus diputados a hacer lo mismo. La primera excusa que dio para no responder a este medio es que «si os contesto me pegan». Sin embargo, este pasado miércoles Rodríguez se quitó la careta y lo dijo claramente: no nos responde porque no compartimos ideología.