Adelante Andalucía, por segundo miércoles consecutivo, se ha negado a responder a las preguntas de OKDIARIO. Ángela Aguilera, portavoz del partido liderado por Teresa Rodríguez, no ha querido contestar ni sobre los 20.000 euros que sus diputados usaron irregularmente para pagar sus pisos y facturas, ni sobre las palabras de Arnaldo Otegi, ni sobre la crisis migratoria y el ‘efecto llamada’ que podrían provocar sus exigencias de legalizar a todos los inmigrantes ilegales.

Tras realizar el periodista de este medio distintas preguntas, una de ellas sobre el uso irregular que los diputados de Adelante Andalucía hicieron de subvenciones para pagar el alquiler de sus pisos y facturas, Aguilera ha dicho que «no voy a contestar a su medio de comunicación por entender que es un medio que fomenta el discurso del odio, y como usted entenderá lo lamento pero no voy a contestar a ninguna de sus preguntas».

Ángela Aguilera: «Usted me pregunta y yo tengo la libertad de decirle que no voy a contestar a un medio de comunicación que fomenta el discurso del odio. Efectivamente, eso es un estado democrático de derecho»

«¿Esa es la libertad?», pregunta el periodista. A lo que Aguilera responde: «La libertad que usted tiene de preguntarme y yo de contestarle. Usted me pregunta y yo tengo la libertad de decirle que no voy a contestar a un medio de comunicación que fomenta el discurso del odio. Efectivamente, eso es un estado democrático de derecho. Usted tiene derecho a preguntarme y yo tengo derecho a no responderle».

«Pero, usted como servidora pública, debería responder a las preguntas de la prensa, ¿no?», pregunta OKDIARIO Andalucía a la diputada andaluza de Adelante, a lo que ésta responde que «no»: «Yo vuelvo a insistirle que no voy a responder a un medio de comunicación que fomenta el discurso de odio en mi país y en mi comunidad».