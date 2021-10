Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, se ha quitado la careta. Tras varias semanas negándose a contestar a este periódico, entre otras cosas, porque «si os respondo me pegan», este miércoles ha sido, por fin, clara: no responde a OKDIARIO Andalucía porque la línea editorial es diferente al pensamiento de su partido. Vamos, porque pensamos diferente.

Este periódico ha insistido, por tercera semana consecutiva, a la hora de preguntar a los de Adelante Andalucía sobre su apoyo (o no) a los homenajes a etarras que se siguen produciendo en el País Vasco. «Ya os he respondido», asegura Rodríguez. Sin embargo, es mentira, toda vez que ha sido la propia Rodríguez la primera de su partido que se negó a responder a OKDIARIO y, tras ello, obligó a sus diputados a hacer lo mismo. Desde entonces, ninguno de ellos responde a este medio.

Sea como fuere, Teresa Rodríguez se ha negado a responder una vez más acerca de si apoyan o no los homenajes a etarras. Además, ha asegurado que, mientras este periódico mantenga su línea editorial, seguirá censurando a nuestros periodistas.

En el Parlamento de Andalucía, y después de una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, Teresa Rodríguez ha intentado justificarse ante un periodista de este medio: «No es una censura, de verdad, te di la respuesta el otro día, te lo dije largamente. Los motivos siguen igual, no te rayes. Tienes la misma respuesta que te di en la última rueda de prensa». «¿Y ya no nos vas a contestar nunca más?», replica este periódico. «Depende de si la cosa cambia un poco respecto a vuestra orientación editorial. A mí lo que me da miedo es que siempre que habláis de la inmigración es por la delincuencia, siempre que habláis de las políticas de igualdad habláis de chiringuitos… Tenéis una línea editorial demasiado tendenciosa. Te animo a presentarte a las próximas elecciones», ha argumentado la líder de Adelante Andalucía.

OKDIARIO ha señalado al respecto que «tus votantes tendrán que saber qué piensas sobre los homenajes a etarras», a lo que Rodríguez ha apuntado que «yo lo que opino es que tú tienes un montón de peligro cuando coges un titular. Lo que pienso sobre eso lo puedes leer en una entrevista reciente». Antes de dar por finalizada la conversación, la política gaditana se ha mantenido en sus trece de abstenerse a responder: «No sé qué vais a hacer con lo que yo os diga».