El abogado de La Manada: «Si a Griñán también lo condenó el Supremo, ¿por qué él no está en prisión?»

El abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a La Manada, los cinco jóvenes sevillanos condenados a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016, confirmaba este miércoles en OKDIARIO Andalucía que usarán la ley del «sólo sí es sí» de Irene Montero para forzar una reducción de la pena de sus defendidos en al menos un año. Pero, además, Martínez Becerra se ha quejado ante este medio de la presión mediática que se cierne sobre el caso y, sobre todo, por una teórica disparidad judicial, toda vez que, pese a que todos tienen sentencia del Tribunal Supremo, la Manada entró en prisión mientras que el ex presidente de la Junta socialista, José Antonio Griñán, sigue en la calle.

PREGUNTA.- ¿Cree que ustedes tienen mucho peso mediático?

RESPUESTA.- ¿Usted qué cree? Es tan evidente…

P.- ¿Qué es lo más sangrante de todo este caso bajo su punto de vista?

R.- Miles de cosas. Para rellenar tres libros. Pero la más sangrante de todas es que me adelantaron el sentido de la sentencia. Ya sabían la sentencia. Pero hay más. Cuando dictó la sentencia el Tribunal Supremo, modificándola, inmediatamente detuvieron a mis defendidos, cuando ya llevaban un año asistiendo tres días a la semana a firmar. No había ningún riesgo de fuga, y les detuvieron porque ya sabían el sentido de la sentencia. Y es que hay muchos ejemplos. Nadie ha ido corriendo detrás de Griñán para meterlo en prisión. Y hay sentencia del Supremo. Se dan diez días de plazo y tú tienes diez días de plazo para elegir prisión. Pues no, en este caso se les detuvo de manera inmediata, algo no irregular, sino vergonzoso. Pero, chico, era la Manada.

P.- ¿Cómo es, personalmente, llevar un caso con todo el mundo en contra?

R.- Niego la mayor. ¿Estar en contra? Es que yo no creo que esto sea un partido de fútbol. Aquí no puede haber gente que esté en contra o a favor. Tiene que haber gente que conozca el asunto o que no lo conozca. Es un tribunal el que decide. Esto no es un partido de fútbol. Esto se trata de razón y de justicia, lo que pasa es que esto mediáticamente ha tenido muchísima trascendencia y te pone en el ojo del huracán; porque ponerte contra el sistema te pone en el ojo del huracán.

Pero, mire, yo he recibido miles de mensajes de apoyo. Y sobre todo, y para mí lo más importante, entre juristas. Y los juristas han entendido perfectamente cuál es mi trabajo. Yo jamás me he metido con la chica, simplemente he defendido que los hechos no son como defendió en su día la Audiencia Provincial o como condena el Tribunal Supremo. Los hechos no fueron así. Yo seguiré diciendo que estos señores son inocentes. Ya no lo son legalmente, pero yo que he vivido el asunto, tengo en consideración que la única sentencia justa que se ha dictado ha sido el del voto particular en la Audiencia de Navarra.

Son multitud las barbaridades que se han hecho en este juicio. Multitud. Celebrar el juicio a puerta cerrada fue una barbaridad, a la que nos opusimos únicamente la Fiscalía y yo. Y se celebró un juicio a puerta cerrada que impidió que la sociedad tuviera conocimiento de lo que pasó ahí. Es que la gente tiene derecho a saber lo que pasó ahí. Es que tú ves la sentencia y lees el voto particular y son dos películas diferentes. Y, claro, tú tienes derecho a hablar de lo que tú conoces.

Siempre pongo el ejemplo de una película. Dices, oiga, en vez de ver la película, leo a los críticos y me quedo con lo que dice. Pues oye, ¿no será más fácil ver la película y sacar tus propias conclusiones?

P.- Pero en España todos creemos haber visto todas las películas…

R.- De hecho, tanto es que yo me he encontrado a cientos de personas que me dicen que han visto el vídeo. Y le dices, oiga, usted no ha visto el vídeo. Es que es vídeo sólo lo han visto 10 personas. Nadie ha visto el vídeo y la gente habla de él como si lo hubiera visto. Se hacen su propia fantasía mental y se queda tan feliz.

La gente, cuando salió la primera sentencia, comentaba la sentencia cinco minutos después de haber salido y la sentencia tenía 371 folios. Y la gente decía que les parecía bien o mal la sentencia. ¿Pero cómo te va a parecer bien o mal si no lo has leído? Ah, que sólo nos quedamos con el final de la película. Si el final me gusta, me gusta la película; si el final no me gusta, no me gusta la película. ¡Váyase usted a escarbar cebollinos! Y el problema es indignante. Entonces, claro, la sociedad entera ha decidido que esto no podía salir adelante.