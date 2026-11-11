Última hora de las borrascas Bruna y Charles, en directo: lluvias intensas, avisos de la AEMET y alertas por el temporal en España
Las borrascas Bruna y Charles, que dejarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en toda España
La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado
La jornada de este miércoles 11 de noviembre estará marcada por un importante episodio de inestabilidad meteorológica en buena parte de España debido al paso de las borrascas Bruna y Charles, que dejarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en numerosos puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos meteorológicos en distintas comunidades, con especial preocupación en el oeste y el sur peninsular. Las precipitaciones podrán ser especialmente abundantes en zonas montañosas, donde se esperan acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.
En la Comunidad de Madrid, la previsión también apunta a una jornada complicada, con cielos cubiertos y precipitaciones que irán ganando intensidad a medida que avance el día. La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en doce horas en algunas zonas de la región. Además, se ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en buena parte de la comunidad y los 100 kilómetros por hora en la Sierra.
Charles pone en aviso a casi toda España por lluvia y viento, con nivel rojo en CyL, Extremadura y Canarias
Un total de 14 comunidades y Ceuta están en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, en una jornada en la que Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias y La Palma, por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además, zonas de Andalucía estarán en aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, y también habrá avisos de este nivel por viento en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta.
Andalucía será una de las comunidades autónomas más afectadas este miércoles: Cádiz y Huelva estarán en aviso naranja por lluvia, viento, tormentas y oleaje; Granada, Málaga y Sevilla, por lluvia y viento; Jaén, por viento; Córdoba, por viento y, en nivel amarillo, por lluvia; y Almería, en nivel amarillo por lluvia y viento.
Canarias también registrará numerosos avisos. Al margen de su aviso rojo por viento, La Palma estará en aviso naranja por lluvias y oleaje. Además, Gran Canaria y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y oleaje y amarillo por lluvia. Las demás islas –Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro– tendrán avisos naranja por viento y amarillo por oleaje y lluvia.
Las intensas lluvias obligan a cortar el tráfico en tres carreteras extremeñas
as intensas lluvias caídas durante las últimas horas en el norte de la provincia de Cáceres han obligado a cortar tres carreteras, como son la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor; la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, por desprendimientos, y la EX-108, a la altura del punto kilométrico 102, por balsa de agua en la vía.
En total, el 112 de Extremadura ha gestionado durante esta noche un total de 61 incidentes relacionados con la alerta meteorológica por lluvias y viento en Extremadura, la mayoría de ellos relacionados con árboles caídos, objetos desplazados, desperfectos en carretera, saltos de agua, pequeñas inundaciones en viviendas, caída de cableado eléctrico y de telefonía, derrumbe de estructuras, y muros o subida de caudal de varios ríos y arroyos.
Cabe recordar que para este miércoles está activado el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) ya que se prevén vientos en toda Extremadura superiores a 100 kilómetros por hora e incluso 120 en algunas partes, así como el Plan Especial ante Inundaciones (Inuncaex) debido a la alerta roja por lluvias activada en el norte de Cáceres.
El temporal deja ya en Andalucía 195 emergencias gestionadas por el 112 desde la entrada de la borrasca Bruna
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado 195 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00,00 horas del lunes 9 hasta las 07,00 de este miércoles. El pasado martes se atendieron 95 avisos y durante las primeras horas se han gestionado siete. Sevilla concentra 94 incidencias, seguida de Cádiz, con 47; Huelva, con 18; Córdoba y Málaga, con 15 cada una; Granada, con cuatro; y Almería y Jaén, con una cada una.
Por tipología, 80 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones; 38 con derrumbamientos o caídas de objetos; 28 con incidencias de tráfico; 15 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate. Otras 29 incluyen otras tipologías.