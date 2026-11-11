Última hora de las borrascas Bruna y Charles, en directo: lluvias intensas, avisos de la AEMET y alertas por el temporal en España

La jornada de este miércoles 11 de noviembre estará marcada por un importante episodio de inestabilidad meteorológica en buena parte de España debido al paso de las borrascas Bruna y Charles, que dejarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en numerosos puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos meteorológicos en distintas comunidades, con especial preocupación en el oeste y el sur peninsular. Las precipitaciones podrán ser especialmente abundantes en zonas montañosas, donde se esperan acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

En la Comunidad de Madrid, la previsión también apunta a una jornada complicada, con cielos cubiertos y precipitaciones que irán ganando intensidad a medida que avance el día. La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en doce horas en algunas zonas de la región. Además, se ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en buena parte de la comunidad y los 100 kilómetros por hora en la Sierra.