Así es Jacobo Ramón: edad, cuánto mide, en qué equipo juega, cuánto cobra, pareja…

Jacobo Ramón (Madrid, 6 de enero de 2005) tiene el premio que merece después de recibir la llamada de Luis de la Fuente para representar a España en los partidos de la Liga de las Naciones contra la República Checa e Inglaterra. El central del Como, formado en la cantera del Real Madrid y que llegó a debutar con el primer equipo, se está confirmando como uno de los mejores defensas del campeonato italiano a las órdenes de Cesc Fábregas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Jacobo Ramón.

Jacobo Ramón podría debutar en esta ventana de selecciones con la selección absoluta en los duelos que enfrentará al campeonato del mundo el jueves 11 de noviembre en Praga ante República Checa y el próximo domingo 15 de este mes ante Inglaterra en el Metropolitano. El central del Como ha sido convocado después de un inicio espectacular de campeonato en Italia, donde se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados en el Como, que está impresionando en la Champions League.

Cuántos años tiene Jacobo Ramón

Jacobo Ramón es de la generación del 2005 y tiene 21 años. Cumplirá 22 años el próximo 6 de enero.

Cuánto mide Jacobo Ramón

Jacobo Ramón mide 1,96 metros y esta altura la combina con un gran juego de pies y una velocidad punta notable. Este combo de virtudes le ha convertido, a los 21 años, en uno de los defensas más prometedores del mundo.

De dónde es Jacobo Ramón

Jacobo Ramón nació en Madrid y es de Las Rozas. Comenzó a jugar en el equipo de la RFEF hasta que en la categoría de benjamín llegó a Valdebebas. Y de ahí al primer equipo del Real Madrid, previo paso por todos los equipos de las categorías inferiores del club blanco.

En qué equipo está Jacobo Ramón

Jacobo Ramón se marchó en verano de 2025 al Como, que pagó 2,5 millones por el 100% de los derechos del central. En las dos temporadas en Italia ha disputado un total de 52 partidos y cinco goles, convirtiéndose en el líder de la defensa del equipo de Cesc Fábregas, que la pasada temporada consiguió una histórica clasificación para la Champions y que este año está brillando en la máxima competición europea. Todo apunta a que el Real Madrid pagará este verano alrededor de 9 millones para recomprarlo.

¿Debutó con el Real Madrid Jacobo Ramón?

Jacobo Ramón debutó con el Real Madrid en un duelo de Champions ante el Salzburgo disputado el 22 de enero de 2025. Días más tarde, debutó como titular en un partido de Copa del Rey contra el Getafe e incluso debutó en Liga como titular con gol contra el Mallorca. Después de participar en seis encuentros con el primer equipo, salió al Como.

Cuánto cobra Jacobo Ramón en el Como

Según Capology, Jacobo Ramón recibe alrededor de medio millón de euros brutos en el Como. Está claro que esta cantidad aumentará significativamente a partir del verano, ya que el central, valorado en 45 millones, ha despertado el interés de los mejores equipos de Europa.

Quién es la novia de Jacobo Ramón

Jacobo Ramón mantiene su vida privada alejada del foco mediático y no tiene novia oficial.