Portadas de revistas: Alejandra Rubio debuta en el teatro y Sara Carbonero confiesa que tiene miedo a la muerte

Miércoles 11 de noviembre y, aunque la jornada está marcada por la huelga general que acontece en nuestro país, las revistas de la crónica social han logrado llegar a los quioscos. Diez Minutos lo hizo 24 horas antes de lo previsto, adelantándose al caos social que podría haber durante el día de hoy, y lanzó su nuevo número con Alejandra Rubio como clara protagonista. Y es que acaba de dar un importante paso en su carrera como actriz, debutando en el teatro. Según el medio, ha participado en la obra de una de sus antiguas profesoras, algo que es probable que le haya llenado de orgullo.

Por otro lado, la revista también ha entrevistado en exclusiva a Jaime Anglada y a Sheila Casas. Mientras que esta última ha abierto su corazón y ha confesado que se considera una chica muy romántica, el cantautor ha anunciado que «el dúo Anglada-Cerezuela está parado», así como también ha señalado cómo se encuentra dos años después del accidente que casi le quita la vida.

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La revista Semana ha compartido con sus lectores una reciente declaración de Sara Carbonero que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la presentadora ha confesado que «tiene miedo a la muerte» después de hablar sin tapujos sobre el paso del tiempo y el envejecimiento. Además, también han analizado la guerra abierta que mantienen desde hace años Ana Obregón y Antonia Dell’ Atte y la supuesta paz que han firmado, así como han sacado a la luz los detalles de la nueva casa que se ha comprado Jessica Bueno en Sevilla.

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En las nuevas páginas de ¡Hola!, Fabiola Martínez ha concedido una especial entrevista junto a su hijo Carlos (nacido fruto de su matrimonio con Bertín Osborne). El joven acaba de cumplir 18 años y ha querido debutar en el papel couché sincerándose por primera vez sobre su familia y dedicando unas especiales palabras a su hermano Kike: «Me siento muy afortunado de tenerle en mi vida», ha explicado. Además, la revista también ha publicado el primer posado de Matías Prats junto a su esposa, Claudia Collado, y ha entrevistado a Harriet, la mujer de Petes Philipps, quien ha hablado sobre su nueva vida y la llegada a la Familia Real.

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Por último, Lecturas ha desvelado, de la mano de Pilar Eyre, la unión que mantienen la Reina Letizia y la actriz Aitana Sánchez- Gijón, dos grandes amigas que recientemente han protagonizado un cariñoso reencuentro en el Teatro Real de Madrid.

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Asimismo, también han compartido con sus lectores que los Javis planean rodar una película con Nicole Kidman. Un proyecto del que, por ahora, son pocos los detalles que se conocen.