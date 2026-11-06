Sara Carbonero confiesa su miedo a la muerte tras años conviviendo con el cáncer: «No sé lo que hay después»

La vida ha enseñado a Sara Carbonero a mirar el mundo de otra manera. A sus 42 años, la periodista ha aprendido a relativizar, a disfrutar de las pequeñas cosas y, sobre todo, a valorar algo que muchas veces se da por hecho: tener salud. Una perspectiva que no ha adquirido por casualidad, sino después de atravesar algunos de los momentos más complicados de su vida. En mayo de 2019 fue diagnosticada de un tumor maligno de ovario, una noticia que cambió por completo sus prioridades y que la obligó a pasar por quirófano y someterse a varios ciclos de quimioterapia. Desde entonces, las reflexiones sobre la fragilidad de la vida, el miedo y la importancia de disfrutar del presente se han convertido en una constante en sus intervenciones públicas. Esta vez, sin embargo, ha ido un paso más allá y ha hablado abiertamente de uno de sus temores más profundos: la muerte.

Lo ha hecho durante su participación en La mesa, el programa de Cristina Pardo en Antena 3, donde ha compartido tertulia con Judit Mascó, Óscar Higares, Pepe Navarro, Norma Duval y el cardiólogo Manuel de la Peña. La conversación giraba en torno al paso del tiempo, el envejecimiento y la fugacidad de la vida, un asunto especialmente sensible para la periodista, que ha tenido que enfrentarse a importantes problemas de salud durante los últimos años. Al hilo de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que han fallecido 69 personas, Carbonero quiso poner el foco en la importancia de valorar cada día y ser conscientes de lo afortunados que somos cuando podemos vivir sin dolor.

🗣️ @cristina_pardo, @SCarboneroWeb y @oscarhigares abordan en #LaMesa la doble vara de medir entre hombre y mujeres a la hora de envejecer: «A las mujeres se nos ponen las cosas muy difíciles» DIRECTO ▶️ https://t.co/iYqmEe33jc https://t.co/ZqtHMx2AGU — La Mesa (@LaMesa_A3) November 5, 2026

«Vivir no es solo un regalo. También es un milagro», comenzó diciendo. Una afirmación que explicó desde su propia experiencia y desde la perspectiva que le han dado sus visitas a los hospitales. «Es algo que yo tengo muy presente muchos días, porque solo hay que ir a darte una vuelta por los hospitales. Eso es un choque de realidad», señaló. La periodista reconoció que las tragedias que suceden de manera inesperada hacen todavía más evidente lo frágil que puede llegar a ser la existencia, pero quiso recordar que no hace falta vivir una situación extrema para apreciar el valor de la salud. «Yo reconozco que soy muy consciente de lo afortunados que somos la gente que tiene salud y que vive además sin dolor, porque no se trata de sobrevivir, es vivir con calidad de vida y buenas condiciones», añadió.

Una reflexión que conecta directamente con su propia historia médica. Sara Carbonero fue operada en 2019 tras recibir el diagnóstico de cáncer de ovario y tuvo que afrontar seis ciclos de quimioterapia. Dos años después volvió a pasar por quirófano y en 2022 tuvo que someterse a una nueva intervención. Ya en enero de 2026, cuando disfrutaba de unos días de vacaciones en Canarias, sufrió un nuevo contratiempo que terminó con un ingreso hospitalario y una operación de urgencia en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote debido a un dolor abdominal. Aunque aquel episodio generó una enorme preocupación, la periodista pudo recuperarse y retomar progresivamente su actividad.

A estos episodios se suma el duro golpe personal que recibió el pasado mes de abril, cuando falleció su madre, Goyi Arévalo, después de una larga enfermedad. Una pérdida que ha marcado profundamente a la periodista y que ha hecho todavía más presente en su vida la ausencia de las personas que quiere. Precisamente por eso, cuando durante la tertulia le preguntaron por su relación con el paso del tiempo, Carbonero reconoció que hoy se encuentra en un momento en el que tiene mucho más claras sus prioridades. «Yo me siento mucho mejor ahora que hace 15 años. Tengo las cosas más claras, relativizo mucho, valoro mi tiempo, que es para los que quiero y poco más», confesó. También señaló que sus dos hijos, Martín y Lucas, son una referencia fundamental para tomar conciencia de cómo pasan los años.

La periodista también quiso reflexionar sobre la presión estética y la dificultad que tiene la sociedad para aceptar el envejecimiento, especialmente en el caso de las mujeres. Para ella, el problema no debería estar en cumplir años ni en los cambios físicos que inevitablemente llegan con el tiempo, sino en la manera en la que se juzga a quienes envejecen. «Envejecer con dignidad sería, precisamente, no tratar de buscar cómo no envejecer, sino que la sociedad no nos penalice, no nos aparte, no nos castigue y que nosotros mismos no tratemos de batallar contra el tiempo, sino de aprender a habitarlo», explicó. Una postura con la que quiso reivindicar una forma de entender la edad alejada de la obsesión por permanecer siempre joven.