Sara Carbonero muestra por primera vez las cicatrices de sus cirugías: «Cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó»

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer. Dejando a un lado los complejos, la periodista ha dado un paso al frente para mostrar públicamente, y por primera vez, todas las cicatrices que posee en el abdomen con motivo de las operaciones a las que se ha visto obligada a someterse. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido una imagen posando en una playa de Cádiz y dejando al descubierto las marcas citadas.

«Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó», escribía en la publicación. Unas palabras que no han tardado en ser aplaudidas por multitud de internautas, entre ellos, numerosos rostros conocidos que comparten una gran amistad con la mencionada, como Paloma Cuevas, Anabel Pantoja, Colate, Lorena Gómez, Paz Vega, Marisa Jara, Paula Echevarría o su íntima amiga, Isabel Jiménez.

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«Qué gran frase y qué gran verdad. Son cicatrices que te acompañan y te recuerdan lo que luchaste», «Los que tenemos heridas de guerra tenemos que mostrarlas con orgullo», «Admiro todo lo que eres», «Las cicatrices visibles e invisibles nos recuerdan de dónde venimos y sobre todo hacia dónde queremos ir», «Qué gran verdad», «Eres un gran ejemplo», «Sigues siendo igual de bella», «Mi niña bonita», «Hay cicatrices que te recuerdan que sobreviviste», escribían algunos de ellos.

Con este gesto, Sara ha querido dar un nuevo sentido a sus batallas lidiadas, dejando más que claro que ha aceptado las experiencias vividas y que para nada definen a la mujer que es hoy en día. Y es que a sus 42 años, la periodista ha tenido que hacer frente a diferentes problemas de salud que han mantenido en vilo a sus familiares y amigos más cercanos.

Fue en 2019 cuando le detectaron un tumor maligno en el ovario, una dolencia por la que tuvo que pasar por quirófano y enfrentarse a varios ciclos de quimioterapia. En 2021, por este mismo cuadro médico, tuvo que volver a ser operada, una situación que volvió a ocurrir en 2022. A principios de este 2026, cuando se encontraba de vacaciones navideñas en Canarias, Sara Carbonero vivió un nuevo revés de salud. Y es que tuvo que ser ingresada y operada de urgencia por un fuerte dolor abdominal. Durante su recuperación, permaneció bajo observación médica durante 11 días.

Su emotiva reflexión sobre el cáncer

Aunque siempre se ha mostrado reacia a compartir detalles de su vida personal, Sara Carbonero se ha consolidado, sin lugar a duda, como todo un referente en la lucha contra el cáncer. En 2024 acudió a la gala solidaria Elle Cancer Ball 2024 y se subió al escenario para hablar, por primera vez, sobre su enfermedad y cómo vivió todo el proceso de diagnóstico y posterior tratamiento.

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«Cáncer era una palabra a la que no me gustaba hacer referencia, porque creía que si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo y que yo voy a ser una paciente oncológica toda mi vida», reconoció por aquel entonces.