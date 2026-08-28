Los expertos automovilistas lo avalan: «El mejor colchón térmico para el coche es poner un parasol y fundas para el volante; así el aire acondicionado trabajará menos»

Dejar el coche aparcado al sol durante horas puede hacer que el calor se acumule rápidamente en el interior. Para evitar que el aire acondicionado del coche tenga que esforzarse tanto al arrancar, existen varios trucos sencillos que ayudan a reducir la temperatura del habitáculo.

El problema no aparece solo al volver a subir al vehículo y encontrarse con un volante imposible de tocar o unos asientos abrasadores. Las altas temperaturas también afectan al salpicadero, los plásticos y otros elementos del habitáculo, que permanecen expuestos al calor durante todo el tiempo que el coche está estacionado.

El mejor colchón térmico para el coche

La clave no está en encontrar un único accesorio capaz de mantener frío todo el vehículo, sino en utilizar varios elementos que actúen como barrera frente al calor. Los mecánicos recomiendan colocar un parasol en el parabrisas y proteger también las superficies que más se calientan, especialmente el volante y, si es necesario, los asientos.

El parasol ayuda a reducir la exposición directa al sol en la zona del salpicadero, mientras que una funda para el volante evita que este alcance temperaturas tan elevadas. También se pueden utilizar toallas u otras cubiertas sobre los asientos cuando están fabricados con materiales que se recalientan con facilidad.

Estos elementos no enfrían por sí mismos el habitáculo. Su función es evitar que determinadas superficies acumulen tanto calor y reducir la sensación térmica que se encuentra el conductor al regresar al coche. De esta forma, cuando se pone en marcha el climatizador, no tiene que enfrentarse a un interior tan recalentado.

La ventaja está, por tanto, en preparar el vehículo antes de dejarlo estacionado. Si el habitáculo ha acumulado menos calor y las superficies principales están protegidas, el proceso de enfriamiento puede resultar más rápido y el aire acondicionado necesita menos esfuerzo para alcanzar una temperatura confortable.

Qué conviene hacer antes de encender el aire acondicionado

Otro de los errores más habituales consiste en subir al coche después de varias horas al sol, cerrar las puertas y esperar que el aire acondicionado solucione inmediatamente el problema. El calor acumulado sigue atrapado dentro del habitáculo y el sistema necesita más tiempo para renovarlo.

Una de las recomendaciones es abrir primero una ventanilla trasera y mover varias veces la puerta situada en el lado opuesto. Este gesto genera una corriente que ayuda a expulsar parte del aire caliente acumulado en el interior.

Después, conviene bajar todas las ventanillas durante un breve periodo para favorecer la renovación del aire antes de utilizar el climatizador. Así, el coche empieza a perder el exceso de calor sin obligar al sistema de aire acondicionado a trabajar de inmediato con todo ese aire recalentado.

También se puede aprovechar el llamado efecto chimenea. Como el aire caliente tiende a concentrarse en la parte superior del habitáculo, una opción consiste en bajar ligeramente las ventanillas delanteras y abrir por completo las traseras. Según los expertos de Motor 16, la diferencia entre ambas aperturas favorece la salida del aire caliente por la parte posterior del vehículo.

El modo de recirculación no siempre debe activarse desde el primer momento

Cuando el interior está especialmente caliente, otro error frecuente es activar inmediatamente la recirculación y poner el aire acondicionado a la temperatura más baja posible. En esos primeros instantes, el aire que permanece dentro del coche puede estar mucho más caliente que el del exterior.

Por eso, al principio puede resultar útil permitir la entrada de aire exterior mientras se expulsa el calor acumulado. Una vez que la temperatura del habitáculo empieza a descender y el aire acondicionado ya ha conseguido refrescar el interior, se puede activar la recirculación.

En ese momento, el climatizador trabaja con un aire que ya se ha enfriado, lo que evita tener que repetir continuamente el proceso desde una temperatura tan elevada. La combinación de una buena protección frente al sol y una ventilación inicial adecuada puede hacer que el proceso sea más eficiente.