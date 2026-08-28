Se buscan voluntarios para vivir gratis en Australia a cambio de cuidar caballos: se ofrece casa, comida y traslados

Australia se ha convertido en el destino de muchos jóvenes españoles que hacen las maletas en busca de trabajo y de una experiencia diferente. Algunos encuentran empleo en hoteles, restaurantes o en el campo e incluso las minas; otros en cambio, optan por fórmulas que no incluyen un sueldo, pero que permiten pasar una temporada en el país sin tener que hacer frente a gastos como el alojamiento o la comida. Es precisamente lo que propone una granja de Inverell Shire Council, que ya busca voluntarios para 2027 para cuidar caballos.

La oferta sin embargo, tiene un requisito que reduce bastante la lista de candidatos y es que hay que saber montar a caballo. Quienes sean seleccionados podrán quedarse entre cuatro y 12 semanas y tendrán habitación privada, desayuno, comida y cena, además de traslado hasta la granja, internet y lavandería. A cambio lo que se debe hacer es colaborar 32 horas a la semana colaborando en las tareas de la granja, es decir, alimentando a las yeguas y potros, limpiando bebederos, preparando el equipo o ayudando con los entrenamientos. También hay tareas de jardinería, y limpieza. Y por último, hay una parte bastante menos rutinaria: algunas tardes se sale a caballo por el monte australiano, donde no es extraño cruzarse con canguros, emúes e incluso koalas.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Australia a cambio de cuidar caballos

Quien consiga una plaza tendrá que estar muy familiarizado con los caballos, porque buena parte del día gira en torno a ellos. Hay que dar de comer a las yeguas y a los potros por la mañana y por la noche, cambiar a los animales de sitio cuando sea necesario, limpiar los bebederos y tener preparado el equipo que se utiliza con ellos. También se echa una mano durante los entrenamientos y hay tiempo para montar. De hecho, la granja pide que los voluntarios sean capaces de cabalgar durante al menos dos horas al día, así que no es una oferta pensada para aprender desde cero.

Y no todo son caballos. Como ocurre en cualquier finca, siempre hay otras cosas que hacer. Jardinería, limpieza y pequeñas tareas del día a día forman también parte del intercambio. En total son 32 horas de ayuda a la semana y se dispone de un día libre. Aquí conservaría incluso «como ocurre en cualquier finca, siempre hay otras cosas que hacer», porque rompe bastante con el tono de ficha informativa que tenía el original y hace que suene más escrito por una persona.

Qué ofrece la granja a los voluntarios

El alojamiento es uno de los principales atractivos. Cada participante dispone de una habitación privada con cama durante toda su estancia, sin tener que asumir el coste habitual de alquilar un alojamiento. También están incluidas las tres comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Los voluntarios tienen además acceso a una cocina equipada si quieren preparar sus propios platos.

La propuesta incorpora otros servicios que pueden facilitar bastante una estancia prolongada. Hay lavandería gratuita, conexión a internet de alta velocidad y traslado desde el punto de llegada hasta la granja. Los anfitriones incluyen asimismo algunos tours por la zona y pases para determinados eventos. Al terminar la experiencia, el participante puede obtener un certificado que acredita la finalización del voluntariado.

Requisitos para solicitar una de las plazas en 2027

No todo el mundo puede presentarse. La oferta establece una franja de edad de 18 a 64 años y especifica que únicamente acepta a personas que viajen individualmente. En cuanto al idioma, basta con un nivel principiante de inglés para poder comunicarse con los anfitriones. El conocimiento del idioma resulta así menos exigente que la experiencia previa con los caballos. La estancia tampoco puede reducirse a unos pocos días. El compromiso mínimo es de cuatro semanas, mientras que quienes quieran permanecer más tiempo pueden ampliar su participación hasta un máximo de 12 semanas.

Caballos, canguros y naturaleza australiana

La experiencia no se limita al trabajo dentro de las instalaciones. Los anfitriones explican que muchas tardes se realizan rutas a caballo por el monte australiano, una de las partes más singulares de la propuesta. Durante estos recorridos existe la posibilidad de encontrarse con algunos de los animales más característicos del país. La oferta menciona canguros, koalas, emúes y equidnas entre la fauna que puede aparecer durante las salidas.

Para alguien con experiencia ecuestre, el intercambio permite así combinar las tareas habituales de una granja con varias semanas viviendo en un entorno rural australiano. Eso sí, conviene tener clara la naturaleza de la convocatoria antes de presentar una solicitud. No existe un salario a cambio de las 32 horas de colaboración semanal. Se deja claro en todo momento que es un voluntariado y lo que ofrece la granja es alojamiento, manutención y diferentes servicios durante la estancia.

Para quienes tengan pensado viajar a Australia en 2027, cumplan los requisitos y quieran pasar entre uno y tres meses rodeados de caballos, la propuesta permite ahorrarse dos de los gastos más importantes de cualquier estancia en el extranjero: la casa y la comida. Para apuntarse, se debe rellenar el formulario habilitado en la web de Worldpackers.