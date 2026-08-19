Cunde la reflexión entre los jóvenes tras escuchar a Álex Gallego: «Mi primera semana en las minas australianas gané 2.353 euros limpios»

Álex Gallego es uno de los muchos jóvenes españoles que está trabajando en las minas de Australia y ha contado lo que cobra en una semana desarrollando su función en la otra parte del mundo. En un vídeo publicado en las redes sociales, este ciudadano español cuenta todas las horas que realiza durante el día y las grandes cantidades que reciben estas cantidades que llegan a trabajar hasta 22 días seguidos en jornadas de más de 12 horas.

Muchos jóvenes españoles se están viendo obligados a emigrar fuera de la España de Pedro Sánchez y Australia es uno de los destinos de moda para muchas personas que tienen dificultades para encontrar un salario óptimo en nuestro país, por no hablar de dar con un piso de alquiler o comprar una primera vivienda. Por ello, muchos españoles se han desplazado hasta la otra parte del mundo para trabajar en las ya famosas minas de Australia.

Este es un trabajo de los denominados Fly-In Fly-Out o FIFO, en el que los trabajadores se desplazan en avión hasta su puesto de trabajo, donde viven varias semanas mientras empalman varias semanas de trabajo ininterrumpido. Después descansan una o dos semanas y vuelta al puesto de trabajo, donde tienen habilitada una especie de habitación para poder descansar durante los maratones laborales. Todo a cambio de salarios impensables en España para un recién incorporado a la actividad laboral.

El sueldo de un joven en las minas de Australia

Álex Gallego es uno de los jóvenes españoles que se ha mudado a Australia para trabajar en las minas y que cuenta su historia a través de las redes sociales. En uno de sus últimos vídeos ha desvelado lo que ha ganado después de haber trabajador 22 días seguidos en jornadas de más de 12 horas.

«Esto es lo que me han pagado por trabajar 22 días seguidos en las minas de Australia», comienza diciendo en los primeros segundos de vídeo antes de entrar de lleno en la materia. «Haciendo un total de 12 horas y media al día, son 275 horas en 22 días. He cobrado un total de 11.465 dólares, que al cambio a euros son 7.165 euros por 22 días seguidos trabajados en las minas de Australia», dice a la vez que deja claro que este salario es neto. Haciendo cuentas, esto equivale a 41,7 dólares australianos netos por hora, lo que al cambio son 26 euros por cada hora trabajada.

En otro de sus vídeos, @alexgallego__, como se denomina en la red social TikTok, también relató en su día lo que llegó a ganar en una semana. «Yo de normal las primeras 8 horas las cobro a 40 y las cuatro siguientes, porque hacemos 12 horas en las minas, las cobro a 50», dice a la vez que cuenta que en un día festivo las primeras cuatro horas las puede llegar a cobrar a 80 dólares, el doble que un día habitual. Así que este día festivo asegura que llegó a tener un sueldo de casi 1.000 dólares.

En este vídeo, también sumó que durante la semana trabajó 52 horas a un salario de 40 dólares y otras 27 a 50 dólares la hora. En total, llegó a 4.430 dólares en una semana, a lo que hay que restar 665 dólares de tasas y 200 que van directos a jubilación. «Me quedan limpios de esta semana 3.765 dólares. O sea, mi primera semana en las minas gané 2.353 euros», cuenta en su vídeo.