Marta Arce, maquilladora profesional: «Si llevas gafas, recomiendo aportar un pequeño toque de luz en el lagrimal y mantener el contorno del ojo bien hidratado”

Llevar gafas no significa renunciar al maquillaje ni elegir entre ver bien y lucir una mirada cuidada. Las gafas pueden convertirse en un elemento más del conjunto. Lo importante es adaptar algunos pasos para que monturas y cristales no resten protagonismo al maquillaje. Con pequeños cambios en la preparación de la piel, los ojos, las cejas y los labios, es posible conseguir un resultado equilibrado. La clave está en observar cómo interactúan las gafas con el rostro.

El maquillaje cuando se llevan gafas tiene algunas particularidades. La montura puede proyectar sombras sobre los ojos, los cristales pueden modificar visualmente su tamaño y el puente puede hacer que la base se desgaste. También conviene prestar atención a las ojeras, porque un exceso de producto puede marcarse más al quedar enmarcado por las gafas. No existe una única técnica: una montura fina permite jugar con más intensidad, mientras que una montura llamativa puede funcionar mejor con un maquillaje sencillo. Lo importante es buscar equilibrio.

Cómo maquillarse si se llevan gafas: claves para potenciar la mirada

Marta Arce, maquilladora, explicaba a Mujer.es, que las gafas no son un accesorio más, son parte del rostro, y el maquillaje debe adaptarse a esa presencia visual y trabajar a favor de ella. «Las gafas forman parte del rostro y aportan personalidad, así que el maquillaje debe dialogar con ellas, no competir». Esa es la clave para que el look se vea armónico y actual.

Preparar la piel antes de maquillarse

Una buena preparación facilita que el maquillaje permanezca uniforme. Conviene comenzar con una hidratante adecuada y dejar que se absorba antes de aplicar la base. En la zona donde descansan las gafas, es preferible evitar capas gruesas, ya que el roce puede levantar el producto.

Un artículo de Maybelline destaca que, para combinar un buen maquillaje con gafas, es importante que la base debe aplicarse de manera ligera, especialmente alrededor de la nariz y sobre el puente. Si esa zona tiende a acumular grasa, un toque de polvo puede mejorar la duración.

Dar protagonismo a los ojos

Las gafas ya enmarcan la mirada, por lo que no siempre hace falta recargarla. Una sombra en tonos neutros puede aportar profundidad sin competir con la montura. El delineado puede adaptarse a la forma de los ojos y al grosor de las gafas.

El rímel resulta especialmente útil. Unas pestañas definidas hacen que los ojos destaquen detrás de los cristales. Si son largas y rozan las lentes, conviene elegir una máscara que aporte definición y curvatura.

Cejas y ojeras también cuentan

Las cejas equilibran visualmente la montura. Es importante no dibujarlas de forma excesiva, sino que la búsqueda tiene que estar en rellenar pequeñas zonas y peinarlas para mantener una forma natural. Una ceja definida puede evitar que el rostro quede dominado por unas gafas voluminosas.

Con el corrector ocurre algo parecido. Una pequeña cantidad bien difuminada suele funcionar mejor que una capa gruesa. El objetivo es iluminar la zona sin crear un contraste evidente.

Elegir maquillaje según la montura

El color y el diseño de las gafas pueden orientar la elección de los tonos. Una montura negra o muy marcada permite un maquillaje de ojos discreto y unos labios con más presencia. En cambio, unas gafas transparentes, metálicas o suaves dejan más libertad para intensificar la mirada.

Si la montura tiene un color llamativo, los tonos neutros ayudan a equilibrar el conjunto. Si las gafas son sencillas, un delineado definido o un labial intenso pueden convertirse en el punto de interés.

Cuidar la zona de los ojos

El maquillaje de ojos requiere higiene, a diario. La U.S. Food and Drug Administration recomienda lavarse las manos antes de aplicar cosméticos, no compartirlos y desechar aquellos que hayan cambiado de aspecto. También aconseja evitar el maquillaje ocular durante una infección y retirar los productos que puedan haberse contaminado.

La American Academy of Ophthalmology recuerda que el maquillaje precisa un cuidado especial alrededor de los ojos. Si aparece irritación o molestia persistente, lo recomendable es dejar de utilizar el producto y consultar con un profesional.

El acabado final

Antes de ponerse las gafas, conviene comprobar el maquillaje y revisar con cuidado el contorno de los ojos. Una vez colocadas, se puede observar si la montura tapa demasiado la sombra, si las cejas quedan equilibradas y si el corrector se ha acumulado.

La mejor técnica no tiene por qué ser la más elaborada. Un rostro bien hidratado, una piel ligera, cejas cuidadas, pestañas definidas y un toque de color en los labios pueden ser suficientes para conseguir un resultado favorecedor. Las gafas no tienen por qué ser un obstáculo: pueden integrarse en el maquillaje y formar parte de la identidad estética de quien las lleva.