Víctor, un español trabajando en hostelería en Finlandia: «Nosotros mismos apuntamos si hemos trabajado 5 minutos más y somos honestos»

Irse a trabajar fuera de España sigue siendo una opción para quienes buscan mejores oportunidades o simplemente quieren probar suerte durante una temporada. Uno de los ejemplos más recientes, documentado a través de YouTube, es el de Víctor, un joven que lleva dos temporadas trabajando en la hostelería de Rovaniemi, en Finlandia, una ciudad que durante el invierno recibe a numerosos turistas atraídos por la nieve y por ser uno de sus lugares más conocidos: el pueblo de Santa Claus. Esa llegada de visitantes también multiplica las oportunidades de empleo en hoteles y restaurantes durante los meses de mayor actividad.

Víctor ha contado en su canal de YouTube, @siguemeelrollo1436, cómo encontró trabajo y algunas de las diferencias que ha observado respecto a España. Entre ellas están la forma de negociar el salario, el registro de las horas o el pago de determinados complementos. Actualmente asegura que cobra alrededor de 14,50 euros por hora y tiene pactadas 110 horas de trabajo cada tres semanas. «Aquí negocias por hora, yo tengo calculado 110 horas en 3 semanas, se cobra cada 15 días y no tienes que saber finlandés», explica.

Pero uno de los detalles que más le ha llamado la atención tiene que ver con algo tan cotidiano como registrar la jornada. Según cuenta, son los propios empleados quienes anotan cuánto tiempo han trabajado, incluso cuando la diferencia es de apenas unos minutos. «Nosotros mismos apuntamos si hemos trabajado 5 minutos más y somos honestos», señala. Un sistema basado en la confianza que se suma a otro aspecto que destaca de su experiencia: la preocupación por evitar jornadas demasiado largas. Si los responsables consideran que alguien acumula demasiadas horas, pueden pedirle que termine y se vaya a descansar.

Víctor, un español trabajando en hostelería en Finlandia

Víctor que muestra en su canal de YouTube como viaja en autocaravana junto a su familia, ha explicado cómo es su experiencia en Rovaniemi y las posibilidades laborales que ofrece durante el invierno. Para comenzar su búsqueda recurrió a Google Maps, localizó hoteles y restaurantes y empezó a enviar su currículum. Finalmente, una agencia de trabajo contactó con él y realizó una primera entrevista. Después presentó su candidatura a un hotel, donde tuvo una segunda entrevista antes de ser contratado.

Aunque trabaja diariamente en el establecimiento, su relación laboral es con la agencia y su contrato está asociado al hotel. Estas empresas funcionan como intermediarias y pueden colaborar con diferentes establecimientos dependiendo de sus necesidades de personal. En algunos casos también ayudan a los empleados a encontrar alojamiento. Víctor tuvo esa posibilidad, aunque decidió continuar viviendo en su autocaravana. Otros trabajadores pueden disponer de una habitación o apartamento durante la temporada.

Cuánto cobra Víctor trabajando en Finlandia

Una de las diferencias que destaca es la manera de establecer el sueldo. Víctor explica que cobra unos 14,50 euros por cada hora trabajada, aunque la cantidad puede cambiar dependiendo del establecimiento, la experiencia y la categoría del empleado. Su contrato contempla 110 horas cada tres semanas. Esto no significa que tenga que realizar exactamente las mismas horas cada semana: puede trabajar menos durante una y compensarlo en otra siempre que complete lo pactado durante el periodo.

El pago se realiza cada 15 días y existen complementos que pueden aumentar el salario. Los días festivos pueden pagarse al doble, mientras que las horas realizadas después de las seis de la tarde cuentan con un plus. Las vacaciones funcionan de otra manera. Por cada mes completo de trabajo acumula dos días, que se pagan cuando termina la temporada.

Los trabajadores anotan las horas que hacen

El control del tiempo trabajado es precisamente una de las cuestiones que más destaca Víctor. Son los propios empleados quienes registran las horas que realmente han realizado durante su jornada. Esto alcanza incluso a diferencias mínimas. Si alguien termina cinco minutos más tarde, puede anotarlos. Según su experiencia, los empleados son honestos al indicar ese tiempo y el sistema funciona sobre esa confianza.

Víctor también explica que existe preocupación por el descanso de los trabajadores. Cuando los responsables consideran que una persona lleva demasiadas horas, pueden pedirle que deje de trabajar y se marche a descansar.

¿Hace falta hablar finlandés para trabajar en Rovaniemi?

Otro aspecto que puede sorprender a quienes estén pensando en buscar empleo allí es el idioma. Según Víctor, no es necesario hablar finlandés para trabajar en hostelería. Sí considera importante tener un nivel suficiente de inglés, especialmente al tratarse de una ciudad que recibe turistas de numerosos países. Es necesario poder atender a los clientes, comprender las indicaciones y desenvolverse con normalidad durante la jornada. La experiencia laboral también tiene peso. Víctor trabaja junto a personas de diferentes edades y valora que quienes llevan más años en el sector puedan continuar encontrando oportunidades.

Cuándo hay más trabajo en Rovaniemi

La temporada de invierno no mantiene el mismo ritmo durante todos los meses. Según explica Víctor, diciembre y las primeras semanas de enero concentran buena parte de la actividad. A partir de mediados de enero, el volumen de trabajo puede bajar considerablemente y después de dos temporadas en Finlandia, su valoración es positiva. Su experiencia muestra además una posible vía para quienes estén pensando en trabajar allí durante unos meses: buscar directamente hoteles y restaurantes y recurrir a agencias que necesitan personal para cubrir la temporada.