Marta Ortega se adelanta al otoño con esta tendencia: la chaqueta tipo parka que ya triunfó en 2016

Con la llegada del otoño, las temperaturas comienzan a bajar y el armario reclama prendas capaces de combinar estilo, comodidad y protección frente al frío. Es el momento perfecto para ver las prendas de abrigo y apostar por diseños versátiles que acompañen los looks de la nueva temporada. Marta Ortega lleva la chaqueta tipo parka que triunfó hace diez años.

Entre las tendencias que vuelven con fuerza destacan las parkas, especialmente los modelos de silueta amplia que aportan un aire sencillo y contemporáneo. Zara propone una de las prendas que puede convertirse en imprescindible: la parka oversize ZW Collection.

Renovar el armario cuando llega el otoño no implica necesariamente hacer grandes cambios, sino seleccionar prendas estratégicas que permitan crear múltiples estilismos durante los meses más fríos.

La chaqueta tipo parka de Zara que querrás

Un buen abrigo es, en este sentido, una de las inversiones más prácticas de la temporada, ya que completa el conjunto y se convierte en una de las piezas más visibles del look.

Las parkas se mantienen entre las opciones más interesantes para quienes buscan una alternativa cómoda a los abrigos clásicos, gracias a sus diseños funcionales y a su estética urbana. La propuesta de Zara destaca por su patrón oversize, su tono oliva y detalles pensados para adaptar la prenda a la silueta.

Las características de la parka oversize de Zara

Silueta oversize y amplia

Uno de los principales atractivos de la chaqueta tipo parka, disponible por 59,95 euros, es su patrón holgado. La silueta oversize aporta un aire contemporáneo y desenfadado, además de permitir llevar debajo prendas más gruesas, como jerséis de punto, sudaderas o chaquetas ligeras, sin que el conjunto resulte excesivamente ajustado.

Cuello alto

La parka incorpora un cuello alto que añade personalidad al diseño y refuerza su inspiración funcional. Puede llevarse cerrado para conseguir una apariencia más compacta o abierto cuando las temperaturas sean más suaves.

Manga larga con trabillas y botón

Las mangas largas cuentan con trabillas y botón, un detalle que aporta un acabado de inspiración utilitaria. Además de cumplir una función estética, este tipo de elementos ayuda a definir la estructura de las mangas y aporta mayor riqueza visual al diseño.

Cintura ajustable con cordones

Aunque la chaqueta tipo parka parka presenta un patrón amplio, la cintura puede modificarse mediante cordones. Esta característica permite llevarla completamente holgada para potenciar el efecto oversize o ajustar ligeramente la zona central para conseguir una silueta más definida.

Bolsillos laterales ocultos en costura

Los bolsillos están integrados en las costuras laterales, de manera que no interrumpen visualmente la superficie de la prenda. Esta solución mantiene el aspecto limpio y minimalista de la parka al mismo tiempo que incorpora un espacio práctico para guardar pequeños objetos.

Cierre frontal con botones

El delantero se cierra mediante botones, un recurso que contribuye a su estética clásica y funcional. La posibilidad de llevar la prenda abierta o cerrada permite adaptar el look a distintas temperaturas y ocasiones.

Estética urbana en la chaqueta tipo parka

La combinación de cuello alto, bolsillos ocultos, cordones de ajuste, trabillas y silueta amplia aporta a la parka ese carácter funcional asociado a las prendas de inspiración militar y outdoor, pero reinterpretado desde una perspectiva urbana y actual.

Tejido con mezcla de algodón

La prenda está confeccionada en una hilatura con mezcla de algodón, con un exterior compuesto por 66% y 34% poliéster. Esta combinación permite unir la presencia y el tacto característicos del algodón con la resistencia y practicidad que aporta el poliéster.

Forro 100% algodón

El interior está elaborado completamente en algodón. Este detalle aporta una textura agradable al contacto con la ropa y completa la construcción de una prenda pensada para acompañar los estilismos durante la temporada de entretiempo y los días más frescos del otoño.

Color oliva

El tono elegido es uno de los grandes puntos fuertes de la propuesta. El oliva encaja especialmente bien con la paleta cromática propia del otoño y puede combinarse fácilmente con beige, blanco, negro, gris, marrón, azul denim o tonos tierra. También permite crear contrastes con accesorios en colores más claros.

Ideas de looks para combinar la chaqueta tipo parka de Zara

Para el día a día

Combinarla con unos vaqueros rectos de color azul, un jersey de punto crudo y zapatillas blancas. Una bandolera de piel o efecto piel completa un estilismo cómodo y sencillo para hacer recados, ir a clase o pasar el día en la ciudad.

Para la oficina

El patrón oversize puede equilibrarse con pantalones de sastrería negros, una camisa blanca y mocasines. Un bolso estructurado y unos pendientes discretos ayudan a elevar el conjunto sin perder comodidad.

Para un fin de semana

Unos leggings negros, un jersey grueso de cuello alto y zapatillas retro son una combinación práctica. Se puede añadir una bufanda de cuadros y un bolso cruzado para reforzar el aire otoñal.