La UE lo confirma: las uñas de gel son historia en España y estas son las alternativas saludables y permitidas

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Las uñas de gel se convirtieron en una de las manicuras más populares por su duración, brillo y acabado impecable. Sin embargo, algunos productos utilizados en determinados sistemas de uñas de gel han sido restringidos o prohibidos en distintos mercados por la presencia de ingredientes considerados problemáticos.

Uno de los casos más conocidos es el TPO, un fotoiniciador utilizado para endurecer productos bajo lámparas UV o LED. Según Elle en los Países Bajos, este ingrediente absorbe la energía de las lámparas UV o LED y se utiliza para favorecer el proceso de curado y garantizar un resultado duradero.

En la Unión Europea, su uso en productos cosméticos fue prohibido desde el 1 de septiembre de 2025 debido a su clasificación como sustancia CMR. Sin embargo, la prohibición no significa que todas las manicuras o uñas de gel sean iguales ni que cualquier producto de uñas artificiales sea perjudicial. El punto clave está en la formulación y en la manera de aplicar y retirar cada sistema. Además, existen alternativas que pueden reducir determinados riesgos asociados con el uso repetido de geles, como la exposición innecesaria a ciertos ingredientes, el limado excesivo o el debilitamiento de la uña natural.

Las uñas de gel son historia en España

Entre ellas aparecen la manicura con polvo de inmersión, el gel constructor y los esmaltes de gel de base biológica. También hay opciones más sencillas, como el esmalte tradicional, las uñas adhesivas y los sistemas de gel sin determinados fotoiniciadores. Elegir una alternativa adecuada dependerá del resultado buscado, la duración deseada y el estado de las uñas.

Las alternativas más saludables a las uñas de gel

Manicura con polvo de inmersión

La manicura con polvo de inmersión combina una base adhesiva con un polvo acrílico que se aplica sobre la uña para crear una capa resistente. Después se utiliza un activador y un sellador para conseguir el acabado final.

Una de sus principales ventajas es que no necesita una lampara UV o LED para endurecerse, aunque esto no significa que sea completamente libre de riesgos. La retirada debe hacerse correctamente y sin arrancar el producto, ya que hacerlo puede llevarse capas de la uña natural.

Gel constructor

El gel constructor permite reforzar y, en algunos casos, alargar la uña natural. Su textura más espesa facilita la creación de una estructura resistente y puede ser una alternativa para quienes buscan una manicura duradera. «Se aplica como un gel, pero tiene la resistencia de un constructor», aseguran expertos a Elle.

Para elegir una opción más segura, es fundamental comprobar la formulación y optar por productos que cumplan la normativa correspondiente. También es importante que la aplicación y el curado se realicen correctamente, ya que el contacto del producto sin curar con la piel puede aumentar el riesgo de sensibilización.

Esmalte de gel de base biológica

Los esmaltes de gel de base biológica utilizan ingredientes de origen vegetal o renovable en parte de su formulación. Su objetivo es ofrecer características similares a las de un esmalte de gel convencional, como mayor duración y brillo.

El término “base biológica” no significa automáticamente que el producto sea inocuo. Conviene revisar sus ingredientes, certificaciones y características concretas antes de utilizarlo, especialmente si se busca evitar determinados componentes.

Esmalte tradicional contra las uñas de gel

El esmalte convencional continúa siendo una de las alternativas más sencillas. No requiere lámpara UV o LED y puede retirarse fácilmente con un quitaesmalte adecuado.

Aunque suele durar menos que una manicura semipermanente, permite cambiar de color con frecuencia y evita algunas de las etapas de preparación, curado y retirada asociadas con los sistemas de gel.

Uñas adhesivas

Las uñas adhesivas son una alternativa práctica para quienes quieren conseguir un efecto de manicura elaborada sin recurrir a una aplicación profesional prolongada. Existen diferentes formas, tamaños, colores y diseños.

Para proteger la uña natural, es importante elegir productos de calidad, utilizar un adhesivo adecuado y retirarlas siguiendo las instrucciones. No conviene arrancarlas, porque esto puede llevarse parte de la superficie de la uña.

Manicura japonesa

La manicura japonesa se centra en pulir suavemente la superficie de la uña y aplicar productos destinados a aportar brillo y mejorar su aspecto. No requiere esmaltes de gel ni lámparas UV o LED.

Puede ser una opción interesante para quienes prefieren un acabado natural y quieren reducir el uso de productos artificiales. Sin embargo, el pulido debe ser delicado: limar demasiado la superficie puede debilitar la uña.

Consejos para elegir una alternativa a las uñas de gel