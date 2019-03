El camerunés de VOX: “España es maravillosa y los inmigrantes tenemos que estar agradecidos”

Entrevista a Bertrand Ndongo, el camerunés simpatizante de VOX que se ha convertido en todo un fenómeno viral por defender el control de la inmigración.

Bertrand Ndongo se ha convertido en todo un fenómeno viral en televisiones y redes sociales. ¿La razón? Su defensa del programa de VOX, su simpatía por los de Santiago Abascal y sus palabras claras con las que afirma que en España “no hay racismo”. Minutos antes de la entrevista, un hombre se acerca y le dice “¡Te he visto en la tele! ¡Enhorabuena!”, una señal más de que su mensaje ha calado entre la población española. Ndongo vive en España desde hace diez años y es responsable de limpieza de máquinas en el Cuartel General de Armas. Nedongo analiza ante las cámaras de OKDIARIO todo lo ocurrido.

PREGUNTA. Llevas una semana de locos ¿Cómo lo estás llevando?

RESPUESTA. Bien y mal. Si el mensaje que estoy intentando hacer llegar a la sociedad lo dijese en nombre de otro partido político, a lo mejor habría menos revuelo negativo.

P. Has dejado claro que no perteneces a VOX, sino que simplemente estuviste allí como cualquier otro ciudadano podría haberlo hecho. ¿Por qué un ciudadano de raza negra no puede ser simpatizante de un partido de derechas?

R. Lo he dejado bastante claro y quiero volver a hacerlo. Yo no soy de VOX, no pertenezco al partido. Todo lo que dice VOX es lo que pensamos muchos pero no lo decimos por cobardía.

P. ¿Has recibido muchas críticas a raíz de tus palabras?

R. Los que me defienden, curiosamente, son españoles. Y los que me llaman de todo, son negros. No lo entiendo. Estoy defendiendo que se cuide a los negros de verdad. Cada vez que un negro se me acerca en la calle a decirme si le puedo dejar un euro para comprar un bocadillo se me rompe el alma. Sé lo que ha sufrido para llegar a España y luego tiene que estar pidiendo por la calle para poder comer.

“Si la inmigración no está coordinada, todos estaremos perjudicados”

Quiero una política real, con una inmigración responsable para que nadie esté perjudicado. Si la inmigración no está coordinada hasta yo estoy perjudicado. Todo el mundo cuando emigra, sufre. Por lo tanto no podemos achacar esto a racismo.

Llevo casi una década en España y jamás un español me ha tratado mal por ser negro. Muchas veces somos nosotros, los inmigrantes, quienes vemos racismo por todos lados. Si estás en una farmacia, pasa cualquier cosa y te dicen que esperes, de repente para ti es racismo. He estado diez años en este país, limpiando váteres en colegios y, desde la humildad, era mi trabajo.

P. Y después de todo ¿Vas a seguir?

R. No voy a parar. Me da pena que mis hermanos no entiendan mi mensaje. Si no quieren seguir siendo mis hermanos, lo serán los españoles e iremos juntos de la mano. Este país es maravilloso. Nos está dando muchas cosas buenas y tenemos que agradecérselo con un comportamiento digno que muestre que tenemos ganas de aportar algo.

“Hay que ser agradecidos con esos militares que nos ayudan jugándose la vida en Senegal o Mali”

Debemos apoyar a las Fuerzas del orden porque tenemos a militares que forman a nuestros militantes. Pienso en Mali y en Senegal que arriesgan sus vidas. ¿Cómo no vamos a querer a España? Es hora de que nos levantemos y digamos basta a utilizar a los negros y basta a la izquierda mentirosa.

