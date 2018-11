Así se oponía Podemos hace 2 meses al reparto del CGPJ: “Es historia negra de este país”

Podemos y Ciudadanos exigieron el pasado 20 de septiembre en el Congreso de los Diputados que la próxima elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no siguiera intereses de partido. Los de Albert Rivera han mantenido este criterio y han rechazado entrar en las negociaciones con el Gobierno. Sin embargo, no ha ocurrido así con la formación de Pablo Iglesias, que ha aceptado participar del acuerdo alcanzado por PSOE y PP. De este modo, la hemeroteca no puede ser más cruel con el partido morado, como muestran estas declaraciones de la diputada Gloria Elizo, calificando el actual modelo de elección de “historia negra de este país” y ahora legitimándolo con su apoyo a su socio Pedro Sánchez.

“Confiamos en que el próximo 5 de diciembre, la víspera del 40 aniversario de la Constitución española, este modelo de consejo y este consejo sean historia negra de este país, que se pueda iniciar una nueva etapa con un Consejo General del Poder Judicial plural e independiente, formado por juristas íntegros e independientes, sin favores que devolver, sin vocales de primera y de segunda, con un pleno soberano”, declaró entonces la vicepresidenta cuarta del Congreso.

En el transcurso del debate sobre sus propuestas de resolución a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2016, Elizo advirtió así al partido que sustenta al Gobierno: “Señoras y señores del PSOE, en ese camino nos encontrarán, igual que nos encontraron para echar al Partido Popular del Gobierno. Si insisten en componendas para lograr un consejo cómodo para el bipartidismo, nos encontrarán enfrente. De momento, tristemente no hay un solo intento o indicio de que las cosas vayan a ser diferentes”, apostilló.

Ahora, la formación de Pablo Iglesias justifica que participa en esta elección con el argumento de que no tienen más remedio, cuando, en realidad, podrían haber declinado hacerlo en pro de la “independencia” y la “despolitización real” de la Justicia, como ha procedido Ciudadanos.

La co-portavoz estatal de Podemos, Noelia Vera, lo ha explicado así este lunes: “El día que gobernemos cambiaremos el sistema de elección, mientras eso no pase, no vamos a permitir que se sigan tomando decisiones en contra de la gente, porque hay presiones de los poderosos”.

Programa electoral

Según ha avanzado EFE de fuentes parlamentarias, Podemos propondrá a tres miembros dentro de la nueva mayoría progresista del CGPJ, después de que el PP haya cedido esa mayoría al PSOE a cambio de que Manuel Marchena sea elegido presidente del TS y del órgano de gobierno de los jueces. Esos nombres son los de su exdiputada Victoria Rosell, el magistrado del caso Gürtel que citó a Mariano Rajoy a declarar, José Ricardo de Prada, y el juez que llevó a Europa la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo.

Se da la circunstancia de que en el programa electoral con que Unidos Podemos concurrió a las últimas elecciones generales, prometió “establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ” (reducía el número de 20 a 15). Ahora, esto es ya papel mojado.