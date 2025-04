Max Verstappen dio un hachazo a McLaren, ese equipo que comenzó este Mundial de Fórmula 1 2025 lleno de superioridad, pero que nuevamente, al igual que en el pasado campeonato, se vuelve a ver por detrás del supercampeón de Red Bull. En una carrera de pura estrategia y gestión en el Gran Premio de Japón, el holandés tuvo que esforzarse en cada curva para no cometer ni un error y no ceder así una sóla oportunidad ni a Lando Norris ni a Oscar Piastri, que tampoco pelearon entre sí por dar al australiano la alternativa de cazar al rey.

Tercer ganador distinto en el Mundial de la igualdad que posiblemente no vuelva a albergar una carrera tan aburrida como la de este domingo hasta Mónaco. Un sólo movimiento en el top 10, una cifra total de adelantamientos que se cuentan con los dedos de una mano y para colmo Pirelli se cargó el emocionante factor degradación. Tres circunstancias que confluyeron en una prueba descafeinada a más no poder y una procesión de 53 vueltas a una semana exacta del Domingo de Ramos.

Tras triunfar Norris en Australia y Piastri en China, Verstappen se pone a un punto del primer McLaren y a día de hoy no hay nadie que le pueda descartar de la pelea por su quinto título. Charles Leclerc logró su mejor resultado hasta la fecha con el cuarto puesto, delante de los dos Mercedes: George Russell y Kimi Andrea Antonelli. Lewis Hamilton, por detrás de su ex equipo, Isack Hadjar llevó al RB hasta la séptima posición y Alex Albon (Williams) y Oliver Bearman (Haas) cerraron un top 10 al que no subieron ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz. Tampoco Yuki Tsunoda, duodécimo en un debut aciago con Red Bull ante su público en el circuito de Suzuka.

Alonso fue el que más cerca se quedó de los puntos de los españoles y tras un gran adelantamiento a Pierre Gasly en la primera vuelta incluso vio posible un pequeño botín, pero una parada eterna de Aston Martin (4,7 segundos) le hizo la vida imposible y se quedó muy alejado de Bearman. La estrategia de Williams con Sainz fue distinta, manteniendo los medios hasta la vuelta 35 para colocarle blandos en un sprint final en el que pasó a tres pilotos (Jack Doohan, Nico Hülkenberg y Liam Lawson), insuficiente para sacar nada positivo más que el ritmo con una goma más rápida.

Con el cielo encapotado y algún que otro charco en la pista, pero sin lluvia a la vista, la carrera arrancaba con menos opciones de pescar en río revuelto para los españoles, por lo que a los valientes que madrugaron en España (inició a las 7:00 horas) debían confiar en una machada de Alonso y Sainz desde la duodécima y decimoquinta posición respectivamente.

Alonso pasa a Gasly en la primera vuelta

El asturiano justificó el madrugón justo al apagarse el semáforo con un increíble adelantamiento a Gasly en un bonito duelo a lo largo de las estrechas curvas de Suzuka. La salida fue impoluta y ese y un adelantamiento de Sainz a Hülkenberg tras perder posición fueron de los pocos movimientos en las diez primeras vueltas de una carrera típica en Japón, más estratégica que espectacular.

No fue hasta la vuelta 20 tras un inicio de quedarse dormido cuando afloró el primer piloto de la zona alta en montar neumáticos duros. Fue Russell y acto seguido lo hizo Piastri, animando algo una carrera anodina. Este pistoletazo hacia boxes dio pie a los tres primeros (Verstappen, Norris y Leclerc) a parar en la 22 para defenderse de posibles undercut de los dos anteriores.

Fíjense cómo sería la cosa que la única acción de lucha entre Verstappen y Norris se produjo a la salida del pit lane, con el de McLaren a punto de sufrir un absurdo incidente al tratar de jugársela al rey. Antonelli y Hamilton se resistían a parar y el italiano se convertía en el piloto más joven de la historia de la F1 en liderar una carrera (18 años). La parada de Alonso fue en la vuelta 25 y la de Sainz tardó en llegar hasta la 34, incapaz de adelantar a Lawson pese a estar constantemente en zona de DRS.

Verstappen gana una prueba con muy poca acción

Ambos sorprendieron con el blando porque si no carecía de sentido estirar tanto el primer recambio. Con el compuesto rojo ya si consiguió pasar Sainz a Lawson en un intento de remontada hasta quién sabe donde casi imposible con el Williams. La garra de Verstappen para resistir a McLaren hizo repensarse las cosas al equipo papaya, con Norris incapaz de meter mano al holandés y Piastri que venía acercándose al alerón trasero de su compañero. Pero ni uno ni otro se atrevió de verdad y el holandés se llevaba su cuarto triunfo consecutivo en Japón.

Resultados de la carrera