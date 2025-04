Adiós al papel film: su sustituto está en Lidl y es mucho mejor

Guardar comida ya no tiene por qué ser un caos de plásticos, tiras de papel film mal colocadas o tapas que nunca encajan. Lidl ha lanzado una alternativa que no sólo es práctica y reutilizable, sino que también es una de esas pequeñas revoluciones del hogar que llegan sin que apenas nos demos cuenta, pero lo cambian todo. Hablamos de su nuevo set de tapas de silicona, un producto que, por 3,99 euros, puede convertirse en tu mejor aliado en la cocina.

Si alguna vez te has peleado con el papel film intentando que no se pegue a sí mismo más que al recipiente, sabrás lo frustrante que puede ser. Por no hablar del impacto ambiental que tiene usarlo cada día y tirarlo después de un sólo uso. Lidl ha dado con una alternativa al papel film que es brillante: unas tapas flexibles de silicona platínica que se adaptan como un guante a casi cualquier recipiente. Y lo mejor de todo: son reutilizables, duraderas y aptas incluso para el lavavajillas. Un set de tapas de silicona que además está disponible en dos versiones: una cuadrada con tres piezas y otra redonda con seis unidades, ambas pensadas para cubrir desde pequeños tuppers hasta fuentes grandes. Son resistentes a temperaturas extremas, desde -20 °C hasta 200 °C, lo que significa que puedes usarlas tanto en la nevera como en el horno o el microondas sin miedo. Y además, a ese precio de menos de 4 euros, que las convierte en imprescindibles.

La alternativa al papel film que arrasa en Lidl

Cada vez más personas están buscando maneras de reducir su consumo de plásticos de un solo uso. Y en este cambio de hábitos, las soluciones como las tapas de silicona marcan la diferencia. A diferencia del papel film o el aluminio, estas tapas de Lidl pueden utilizarse una y otra vez sin perder su forma ni su capacidad de sellado.

Además, al estar fabricadas en silicona platínica de alta calidad, no sólo son más duraderas, sino también más seguras para el contacto con alimentos. No absorben olores, no se deforman y se mantienen como nuevas lavado tras lavado. Si las cuidas bien, te durarán años. Así, no solo ahorras dinero, sino que también reduces tu huella ecológica.

Tamaños para todo lo que tengas en casa

Una de las grandes ventajas de este set es que se adapta a casi cualquier recipiente, gracias a su flexibilidad y variedad de tamaños. En el modelo cuadrado, Lidl ofrece tres medidas distintas:

Pequeña: aprox. 14 x 9,5 x 2,2 cm

aprox. 14 x 9,5 x 2,2 cm Mediana: aprox. 16 x 11,5 x 2,4 cm

aprox. 16 x 11,5 x 2,4 cm Grande: aprox. 21 x 16,5 x 2,8 cm

Este formato es perfecto para cubrir bandejas de sobras, tuppers sin tapa, recipientes con fruta cortada o incluso para proteger alimentos directamente en la nevera sin necesidad de usar otro envase.

Por otro lado, el set redondo viene con seis unidades de diferentes diámetros (Ø 6 cm, Ø 9,3 cm y Ø 12,2 cm) que encajan a la perfección en tarros, vasos, boles y pequeños cuencos. No importa si lo que tienes es una taza o una ensaladera: siempre hay una tapa que se ajusta.

Reutilizables, resistentes y muy fáciles de limpiar

Otra gran ventaja de estas tapas es que no necesitan cuidados especiales. Se pueden lavar en el lavavajillas sin problema, soportan cambios de temperatura bruscos y no pierden elasticidad. Esto las convierte en una opción comodísima para el día a día, sin complicaciones.

Además, ocupan poquísimo espacio: puedes apilarlas o guardarlas planas en un cajón y listo. Pesan poco (82 g el set cuadrado y 92 g el set redondo), así que también son ideales para llevar de viaje, por ejemplo si vas a pasar unos días en una casa rural o necesitas conservar comida de forma práctica fuera de casa.

¿Por qué están arrasando en Lidl?

El éxito de este set de tapas no es casual. Cada vez que Lidl lanza una solución práctica, asequible y con conciencia ecológica, el boca a boca hace su magia. Y es que por menos de 4 euros, cuesta encontrar una alternativa que cumpla tantas funciones de forma tan eficiente.

Estas tapas no sólo son útiles para conservar alimentos, sino que también te permiten proteger bebidas, evitar que los olores se escapen en la nevera e incluso cubrir preparaciones que vas a recalentar más tarde. Una inversión mínima para un cambio muy grande.

En definitiva, en lugar de seguir gastando rollos y rollos de papel film que acaban en la basura, Lidl te propone una solución práctica, duradera y sostenible. Este set de tapas de silicona es el ejemplo perfecto de cómo algo tan pequeño puede tener un gran impacto en tu rutina y en el planeta.

Por su resistencia, versatilidad, facilidad de uso y precio imbatible, este producto tiene todas las papeletas para convertirse en uno de esos básicos de cocina que no pueden faltar. Así que si lo ves en tu tienda Lidl más cercana, no lo dejes pasar. Porque cuando algo funciona tan bien, se agota rápido.