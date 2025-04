Adiós para siempre a las barbacoas: Lidl tiene la revolución viral que se agota en horas

Preparar una comida deliciosa sin tener que encender una barbacoa, sin humo, sin carbón y sin tener que salir de casa ya no es un sueño: Lidl lo ha convertido en una realidad con un pequeño electrodoméstico que está arrasando por su practicidad y facilidad de uso y que será el aparato que muchos usen este verano, en lugar de las barbacoas. La cadena de supermercados ha vuelto a dar en el clavo con uno de esos productos que parecen estar diseñados para cambiar la rutina culinaria de cualquiera. Lo mejor: cuesta poco, ocupa poco y funciona de maravilla.

La revolución que plantea Lidl frente a las barbacoas, llega en forma de grill eléctrico, compacto, potente y multifunción. Se trata de un grill de contacto de la marca SilverCrest que está triunfando en su bazar online, y que muchos ya consideran el sustituto definitivo de la barbacoa tradicional. ¿La razón? Te permite cocinar carne, pescado, verduras o sándwiches calientes con el mismo sabor a parrilla… pero en tu cocina, sin complicaciones ni olores molestos. Así, quienes no tienen terraza o jardín, o simplemente quieren algo más cómodo, lo están adoptando como su nuevo imprescindible. Su diseño inteligente, sus placas antiadherentes, la bandeja recogegotas y el sistema de calentamiento rápido lo hacen ideal incluso para quienes nunca han usado un aparato similar. Con solo enchufarlo, esperar unos minutos a que se caliente y colocar los ingredientes, ya tienes listo un menú sabroso y saludable. El éxito ha sido tan grande que en varias ciudades ha desaparecido de las estanterías a las pocas horas de salir a la venta. Y no es para menos.

Lo mejor de Lidl si no quieres gastar en barbacoas

Este grill eléctrico de SilverCrest tiene todo lo que muchos consumidores llevaban tiempo buscando: un aparato de cocina versátil, fácil de limpiar, que no ocupe espacio y que no cueste una fortuna. Tiene una potencia de 2.000 W y alcanza una temperatura óptima para asar alimentos en muy poco tiempo. Además, cuenta con una práctica bandeja para recoger la grasa que se desprende al cocinar, lo que no solo facilita la limpieza sino que ayuda a preparar platos más ligeros.

Las placas del grill están revestidas con una superficie antiadherente que evita que los alimentos se peguen, y eso significa que no es necesario usar aceite o mantequilla para cocinar. Ideal para quienes buscan opciones más saludables. Su uso es tan simple como colocar la comida, cerrar la tapa y esperar unos minutos. En cuestión de segundos empieza a salir ese aroma a parrilla que tanto nos gusta, sin tener que encender carbón ni soportar el humo de una barbacoa convencional.

Y aunque su tamaño es compacto, sorprende su capacidad: permite cocinar varias porciones a la vez, lo cual lo convierte en un aliado perfecto tanto para familias como para quienes viven solos pero no quieren renunciar a una comida casera sabrosa. Ya sea para un filete, una brocheta, unas verduras o incluso un bocadillo caliente al estilo americano, este grill cumple con nota.

¿Por qué todo el mundo habla de él? Las ventajas que lo han hecho viral

Lo que más ha sorprendido a quienes ya lo han probado es la velocidad con la que se calienta y lo uniforme que es la cocción. Gracias a su tapa de presión, los alimentos se cocinan por ambos lados al mismo tiempo, ahorrando tiempo y energía. En apenas unos minutos, tienes lista una cena completa. Esto lo ha convertido en un verdadero salvavidas para las noches en las que no apetece cocinar durante horas o simplemente no se tiene tiempo. O sin duda en la alternativa más rápida y eficaz que Lidl trae a quienes no quieren gastar en barbacoas.

Otro de sus puntos fuertes es la limpieza. A diferencia de otros grills, este modelo permite desmontar con facilidad la bandeja recogegotas, y sus superficies pueden limpiarse simplemente con un paño húmedo una vez se enfrían. Nada de estropajos ni productos agresivos. Un plus importante para quienes no quieren pasar más tiempo del necesario en la cocina.

Además, su diseño elegante en color negro mate combina con cualquier estilo de cocina y, al ser tan compacto, se puede guardar en cualquier armario o estantería sin que moleste. Muchos usuarios aseguran que desde que lo tienen, apenas utilizan la sartén. Y no es de extrañar: con este grill se gana en comodidad, sabor y salud.

El precio: lo mejor de todo

Uno de los aspectos que más ha contribuido a su éxito es su precio ya que nada tiene que ver con el de las barbacoas. De hecho, Lidl lo ha puesto a la venta por apenas 19,99 euros, pero con rebaja del 20%, por lo que se queda en 15,99 euros, que es una cifra más que razonable si se compara con otros grills del mercado que ofrecen prestaciones similares. De hecho, su buena relación calidad-precio es uno de los comentarios más repetidos entre los compradores. Para lo que ofrece, es una auténtica ganga.

Además, se trata de un producto que sólo está disponible por tiempo limitado y que, como suele ocurrir con los artículos estrella de Lidl, se agota rápidamente. Por eso, quienes ya lo tienen aseguran que es mejor no pensárselo demasiado. Así que si te interesa, lo mejor es entrar ahora en el bazar online de Lidl y no pensarlo dos veces.