La AEMET pide que nos preparemos porque no se salva nadie: llega una borrasca «récord en los próximos días»

Llega una borrasca, la AEMET pide que nos preparemos porque no se salva nadie, llega un fenómeno de récord. Es hora de ver llegar lo peor de una primavera que parece que se convertirá en una de las más lluviosas de los últimos tiempos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos detalles que son los que marcarán unas jornadas cargadas de buenas sensaciones. Estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo destacado.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una serie de advertencias que pueden ser las que nos acompañarán en unos días en los que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Es momento de estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser fundamentales. La previsión del tiempo es nuestra mejor aliada de unos días de primavera que pueden traernos lo mejor de unos días cargados de buenas sensaciones. Más allá del sol o de la lluvia, el principal peligro llegará de la mano de una borrasca que puede ser de récord y para la que no estamos preparados.

No se salva nadie la AEMET pide que nos preparemos

La AEMET pide que nos preparemos ante lo que tenemos por delante un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque una diferencia significativa. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días.

Deberemos apostar claramente por ciertos elementos que irán de la mano y que pueden acabar con la estabilidad que tenemos por delante y que puede llegar a ser la que nos acompañe en estos días que tenemos en mente. Son tiempos de cambios y de seguir algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

No estamos preparados para lo que llega y es algo para lo que quizás debemos empezaremos a ver llegar un destacado cambio de ciclo. Pero podemos empezar a tener en cuenta un cambio que puede ser el que nos acompañe en estos tiempos que tenemos por delante.

Estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Con lo que, debemos empezar a prepararnos para la dura advertencia que lanza la AEMET.

Llega una borrasca récord en estos días

La circulación y dinámica atmosférica de estas últimas semanas ha sido realmente interesante y digna de estudio. De hecho, en los próximos días veremos la formación de una gran borrasca Atlántica muy rara, con sus 969 hPa. Parece ser de récord para la época en la que estamos. pic.twitter.com/Amslk7r4nS — Dr JJ González Alemán (@glezjuanje) April 3, 2025

Los cambios parece que serán una realidad en unas jornadas en las que quizás debemos empezar a prepararnos para lo peor. Con una serie de novedades destacadas que serán las que marcarán estos días que tenemos por delante y que marcarán la historia de esta primavera.

Tal y como nos explican desde redes sociales uno de los expertos en el tiempo: «La circulación y dinámica atmosférica de estas últimas semanas ha sido realmente interesante y digna de estudio. De hecho, en los próximos días veremos la formación de una gran borrasca Atlántica muy rara, con sus 969 hPa. Parece ser de récord para la época en la que estamos».

No obstante, hasta mediados de la semana que viene podremos disfrutar de un cielo relativamente primaveral: «Durante el martes persistirá la estabilidad atmosférica en la mayor parte de la Península, con cielos despejados durante la mañana en amplias zonas. No obstante, a partir de la tarde se espera un incremento de nubosidad alta en la mitad norte, especialmente en el extremo noreste, donde los cielos tenderán a quedar parcialmente cubiertos. A lo largo del día no se prevén precipitaciones en todo el territorio peninsular, manteniéndose así una situación seca y estable. En el archipiélago canario, la jornada comenzará con cielos mayormente despejados. Sin embargo, a partir de la tarde está prevista la llegada de un frente atlántico que afectará principalmente a las islas occidentales, donde se registrarán lluvias. La nubosidad irá en aumento de oeste a este, con predominio de nubes medias y altas, cubriendo progresivamente los cielos en el resto del archipiélago».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, con intensidad ligera a moderada en la mayoría del territorio. Solo en los litorales mediterráneos del sureste se esperan descensos ligeros. Las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada, siendo el ascenso más notable en el sureste. En el valle del Ebro y el Cantábrico oriental, en cambio, tenderán a descender ligeramente. En los Pirineos se mantendrán heladas nocturnas, de carácter débil o moderado, especialmente en las zonas más elevadas. Los vientos serán en general de componente este en la Península, con intensidad débil o moderada. En el Estrecho y el mar de Alborán podrán ser localmente fuertes y con rachas muy fuertes. En Galicia y el litoral cantábrico continuarán los vientos de este o noreste, moderados y con posibles rachas fuertes. En Canarias, la aproximación del frente favorecerá vientos del oeste o suroeste, de intensidad ligera a moderada».