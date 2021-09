El ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino declaró el lunes en calidad de investigado por la entrada sin controles del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España. En la declaración, Villarino argumenta que el líder del Frente Polisario llegó supuestamente con un pasaporte diplomático argelino y su hijo, que le acompañaba, con una tarjeta de residencia. Pero, el ex número 2 de Arancha González Laya confesó que no comprobó si realmente portaban dicha identidad, por lo que se fio del buen hacer de los argelinos. Villarino compara la situación de Ghali con la situación de los refugiados afganos, donde se prima la seguridad de éstos.

Villarino, para excusarse de haber permitido la entrada del líder saharaui en territorio español sin trámites hizo alusión a varios artículos del Código de Schengen. «Hay que leer el artículo 8.8 que permite eximir de los controles, incluido de las personas que vienen con pasaporte, a las personas que entran al amparo del artículo 5.2. A», y –añadió– «es cierto que alguien podría mencionar que el 5.2. A cita a puestos no fronterizos y la base aérea de Zaragoza sí era un puesto fronterizo». Continúa: «Pero es que quien puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo entrar a una persona por cualquier sitio sin control de pasaportes, también podré hacer que entre en España en caso necesario –de manera ocasional– por un puesto fronterizo sin dicho control».

Y el ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores cita a los afganos repatriados tras la toma del poder por parte de los talibanes, y los compara con la situación de Brahim Ghali. Villarino señala que la entrada del líder del Polisario en Zaragoza está amparada también en el artículo 6.5. C del Código de Schengen. El mismo, según el imputado, recoge que «por razones de interés nacional o razones humanitarias, hubieran podido confluir las dos, se puede permitir que alguien entre sin documentación alguna. Por ejemplo, sospecho que, lamentablemente, muchos de los refugiados afganos que han llegado a España hayan venido sin documentación o con documentación afgana, pero sin pasaportes. Hay razones de peso para haberlos acogido en esas circunstancias, pero lo digo de manera colateral, a mayor abundamiento».

Sin control de aduanas

Villarino, como reveló en exclusiva OKDIARIO, fue el encargado de preparar la llegada a España de Ghali sin control «de aduanas o inmigración». Así lo admitió él mismo en una respuesta al juez zaragozano que trata de aclarar las circunstancias en que se produjo la entrada del líder saharaui en territorio español.

El entonces jefe de gabinete de Laya confesaba que contactó con el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez para que no hiciera «trámite de aduanas o inmigración». Lo hizo a preguntas del propio general porque, según la persona de máxima confianza de la ex ministra Arancha González Laya, «esta respuesta era perfectamente coherente, tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable».

Laya conocía la identidad de Ghali

El diplomático ha revelado que su entonces superior, González Laya, sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción».

El imputado ha declarado que su jefa le advirtió de que si este tema salía a la luz «podría peligrar las relaciones con otro país» al que no se había informado, como finalmente ocurrió: Marruecos se enteró de la presencia de Ghali en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes con el país vecino. Ahora el juez deberá decidir si imputa en esta causa a la ex ministra socialista.