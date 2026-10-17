Es una joya desconocida pero la catedral más bonita de Europa está en España y guarda tesoros de Goya, El Grego y Caravaggio

De entre las muchas catedrales que tenemos en España, la de de Toledo cumple este año ocho siglos y tiene una curiosidad que no todos saben, y es que en su sacristía se conservan cuadros de Caravaggio, Goya y El Greco, pero no sólo eso sino que detrás del altar mayor hay una intervención barroca pensada para recibir la luz del sol y, entre los objetos del tesoro, figura una custodia de más de tres metros que los toledanos ven salir a la calle por el Corpus Christi. Tres ejemplos bastante distintos de lo que el templo ha ido acumulando desde la Edad Media, de modo que no basta con quedarse con su fachada. Su interior merece la pena una visita y más teniendo en cuenta que está mucho más cerca que algunas de las grandes catedrales europeas que siempre se mencionan.

Además, celebra su aniversario este año, que corresponde inicio de las obras, en 1226, y no a su finalización. La Catedral Primada tardó generaciones en adquirir su aspecto actual. El edificio forma parte del conjunto histórico de Toledo, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986; no tiene una declaración independiente. Una precisión importante cuando se habla de uno de los monumentos más conocidos de Castilla-La Mancha, que destaca por sus cinco naves góticas y por unas dependencias añadidas en las que podemos seguir casi sin darnos cuenta, el cambio de gustos artísticos de varios siglos.

La catedral más bonita de Europa está en España

Antes de levantarse la catedral gótica, el solar ya era un espacio religioso importante. Allí hubo una iglesia en época visigoda y, más tarde, la mezquita mayor de la ciudad. Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, en 1085, pasó a utilizarse como iglesia. La obra iniciada en 1226, impulsada por Fernando III y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, supuso construir un edificio nuevo, de dimensiones mucho mayores. No se trató simplemente de decorar o ampliar una construcción anterior, sino de emprender un proyecto que acabaría prolongándose durante más de dos siglos.

En 1493 se cerraron las últimas bóvedas, aunque la catedral no dejó entonces de transformarse. Las capillas recibieron sepulcros y retablos nuevos y se incorporaron obras según cambiaban los encargantes y los artistas disponibles. Por eso la arquitectura gótica de influencia francesa convive con intervenciones renacentistas y barrocas. El contraste se aprecia especialmente al pasar de la amplitud de las naves a algunas dependencias más ornamentadas, por lo que no se aconseja una visita rápida, ya que entonces muchos detalles importantes se acaban perdiendo.

Una sacristía con pinturas que esperaríamos encontrar en un museo

La mayor sorpresa para los aficionados a la pintura suele ser la sacristía. Allí se reúnen obras de nombres tan conocidos como Tiziano, Van Dyck, Goya y Caravaggio, además de El Greco. Y no hay que olvidar el techo donde Lucas Jordán decoró la bóveda con la imposición de la casulla a san Ildefonso. La riqueza de la sala tiene que ver con los encargos y las adquisiciones que la catedral fue reuniendo, no con una colección creada de una sola vez. De ahí que convivan pintores de distintas generaciones y escuelas.

El lienzo que reclama más miradas es El Expolio. El Greco lo pintó entre 1577 y 1579 para la propia catedral, poco después de llegar a España. Cristo aparece con una túnica roja entre una multitud que se dispone a quitarle la ropa antes de la crucifixión. El color y la acumulación de figuras hacen que se reconozca enseguida, incluso entre otras pinturas de gran formato. Lo relevante, además de su calidad, es que continúa en el edificio al que estaba destinado. No hace falta imaginar cómo se vería en su contexto: ese contexto sigue allí.

El hueco que Narciso Tomé abrió para que entrara el sol

Otra parada que merece tiempo está detrás del altar mayor. En el siglo XVIII, Narciso Tomé recibió el encargo de crear El Transparente, terminado en 1732. El resultado mezcla esculturas, arquitectura y una decoración barroca abundante. Pero el nombre tiene una explicación más concreta que el aspecto de las figuras: el artista planteó una entrada de luz desde la zona superior para iluminar el Sagrario y que hoy en día impresiona, ya que la luz cambia a lo largo del día y con ella, la apariencia de la composición. Frente a la regularidad de las columnas góticas, aquí se acumulan ángeles, relieves y materiales de distintos tonos. No fue un añadido discreto, ni pretendía serlo. Hoy se cita como una de las realizaciones más destacadas del barroco español. Es también una prueba de que la historia artística de la catedral no terminó cuando se cerraron sus bóvedas medievales.

La custodia que Toledo saca en procesión

Destaca también la custodia de Enrique de Arfe que se hizo a comienzos del siglo XVI y parece una arquitectura en miniatura. Supera los tres metros y está construida con miles de piezas, entre arcos, pequeñas figuras y pináculos. Aunque puede contemplarse como una extraordinaria obra de orfebrería, su función sigue viva: participa en la procesión del Corpus Christi, una de las celebraciones con mayor arraigo en Toledo. Ese día la pieza abandona su lugar habitual de conservación y se convierte en protagonista del recorrido por las calles del casco antiguo.

Y por último, el coro reúne trabajos de Rodrigo Alemán, Felipe Bigarny y Alonso Berruguete, y las vidrieras históricas ayudan a entender cómo se buscaba iluminar las naves antes de la electricidad. Son obras distintas entre sí, hechas con propósitos y técnicas también distintos. Quizá esa sea la mejor forma de acercarse a la Catedral Primada en su octavo centenario: no buscar una única pieza estrella, sino prestar atención a todo lo que ha sobrevivido dentro de ella.