Adelanta las vacaciones: 8 días en junio en estas islas a partir de 272 € por persona

El día de tus vacaciones si se puede mover, simplemente hazlo, podrás viajar en junio a estas islas a partir de 272 euros por persona, un chollazo que hay que aprovechar. Vas a poder hacerte con un viaje de ensueño por mucho menos.

Ahora que quizás estamos viendo como tiembla nuestra cuenta corriente en busca de una forma de llegar a final de mes, debemos ponernos manos a la obra con un trámite complicado. Encontrar unas vacaciones baratas no es nada fácil, pero te lo ponemos fácil, este viaje es lo que necesitas.

Las vacaciones más pronto tienen premio

Todo el mundo viaja en agosto o en julio, es algo que sucede año tras año y al final acaba suponiendo unos precios más altos. Para poder movernos por un lugar que seguramente nos encantará, nada mejor que buscar una oferta que llegará con un precio más bajo que conseguiremos adelantando las vacaciones.

Junio es una opción low cost. El mes de junio nos permite viajar por mucho menos, especialmente si estamos ante un viaje de ensueño con unas temperaturas que pueden acabar siendo las que deseamos desde hace mucho tiempo. Las islas son el lugar más adecuado para poder moverse tranquilamente este verano.

Si te gusta la playa, viajar en unas islas en junio puede ser un sueño hecho realidad, especialmente si no se lleva gran parte de tu sueldo en un intento de conseguir aquello que realmente necesitas. Solo debes empezar a prepararte para vivir una experiencia completa de la mano de las mejores ofertas en viajes que existen.

Logitravel es una compañía que acaba dándote lo que nunca hubieras imaginado, un viaje prácticamente a tu medida. No tendrás que gastar de más o pedir un crédito para moverte a una zona del mundo que seguro que te encantará. Este viaje por mucho menos de lo que imaginas es lo que necesitas.

Podrás conseguir un tipo de viaje de los que nunca falla. Con la playa cerca, un buen libro y comida, no se puede pedir nada más. Teniendo en cuenta que costará 272 euros con el vuelo incluido, parece casi imposible, aunque es una realidad en muchos sentidos. Si quieres hacer un viaje este verano, no lo dudes, este es el que buscas. Te hemos seleccionado una buena opción que no puedes dejar escapar.

8 días en junio desde 272€ por persona

Las Canarias son las islas que estás buscando para conseguir el viaje de tus sueños. Es solo cuestión de poner en un buscador las fechas que necesitas y adaptar el precio a lo que realmente te quieres gastar en él. Podrás moverte por mucho menos si realmente te lo propones.

Busca las combinaciones desde cualquier parte de España para descubrir dónde es más barato. En general, los grandes aeropuertos como Madrid y Barcelona que realizan más rutas de forma regular tienen siempre mejores opciones, aunque nunca se sabe cuál será la mejor, realiza una búsqueda más amplía.

Ahora en la estancia. Puedes hacerte con un apartamento si sois un grupo, es una manera de ahorrar y de ganar libertad. Tendrás que hacerte tú la comida, pero podrás gastar lo justo. Aunque pienses que no estás de vacaciones para tener que prepararte comida, esta pereza puede costarte mucho dinero en verano cuando todo aumenta de precio.

Es importante viajar cuando no son fiestas. El 22 de junio se terminan las clases en gran parte del país, por lo que muchos padres empezarán ya sus vacaciones para coincidir con sus hijos de forma forzosa, por lo que tendrás que dar un paso importante antes si quieres ahorrar un poco más.

Solo cuando tienes todo bajo control, te darás cuenta de lo que cuesta en realidad un viaje bien planificado. Nunca gastes de más en microgastos, es decir, imagina que te tomas un café fuera de casa cada día, gastarás 1,20 euros cada día, durante estos 8 días, cuando en realidad con ese 1,20 tienes un paquete de café que puedes usarlo en una cafetera italiana que está en todas las casas.

Lo mismo pasa con las cervezas, de los 2 euros a los céntimos, el ahorro es enorme. Eso sí, deberás renunciar al ambiente de los bares y quizás a esas deliciosas tapas que acompañan las cervezas. En esencia, si quieres viajar por mucho menos, es cuestión de que busques la manera de hacerlo.

Se puede viajar y vivir por menos, es cuestión de proponérselo y de poner sobre la mesa las buenas intenciones. Si quieres organizar tu viaje a las islas, hazlo ya mismo, cuánto más tardes, más te costará hacer realidad ese sueño de iniciar unas vacaciones low cost que realmente te puedes permitir y te costarán mucho menos.