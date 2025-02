Ya hay fecha oficial para el primer tráiler de la nueva película de ‘Los cuatro fantásticos’

El 2025 va a ser un año clave para el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Tras la reestructuración de su línea argumental tras el despido de Jonathan Majors y el regreso de los hermanos Russo y de Robert Downey Junior, la esperanza ha vuelto a una narrativa que estaba en pleno declive, tanto creativo como de repercusión económica en las salas de cine. The Marvels, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o Black Panther: Wakanda Forever fueron sólo algunos ejemplos de cómo el equipo de Kevin Feige no tiene que devaluar la marca ni a sus personajes. Ahora, con la temporada anual ya iniciada, el objetivo es el de devolver el interés a la audiencia. Y esa es una responsabilidad que recae con premura sobre todo, en el desempeño que logre la nueva película de Los cuatro fantásticos. La cual, ya tiene una fecha para su primer tráiler oficial.

Mientras esperamos la llegada de Mr. Fantástico y su cuadrilla, Disney y la casa de las ideas tienen que enfrentar antes dos frentes comerciales relevantes. El primero de ellos es el de Capitán América: Brave New World. El debut en solitario de Anthony Mackie en un largometraje desde que en 2019 heredase el escudo de Steve Rogers al final de Vengadores: Endgame. El problema es que esta cuarta cinta sobre la figura del líder natural de los Vengadores, va a tener bastante complicado recuperar su excesivo presupuesto de casi 300 millones de dólares. Más aún teniendo en cuenta que el rodaje ha necesitado constantes reshoots y las previsiones apuntan hacia lo que parece ser, otra mediocridad superheroica. El segundo escollo es la llegada de los Thunderbolts. Filme que reúne a vario antihéroes de la saga en una misión conjunta que por el momento desconocemos. Su desempeño no apunta a una debacle tan trágica, pero del mismo modo existe un gran escepticismo sobre su factura final. Brave New World llegará a las salas el próximo 14 de febrero, mientras que para ver a Florence Pugh y compañía tendremos que tener algo más de paciencia, pues se estrena en cines el 30 de abril. De ambas hemos visto ya mucho material promocional, no obstante el turno del primer vistazo en movimiento a la nueva película de Los cuatro fantásticos está a la vuelta de la esquina.

Nueva película de ‘Los cuatro fantásticos’

La nueva película de Los cuatro fantásticos se estrenará el 25 de julio. Aproximadamente dos semanas antes que la superproducción de su gran rival: la Superman de James Gunn y DC. Por ello, resultaba muy extraño ver cómo hace ya más de un mes que pudimos disfrutar del primer teaser del hombre de acero encarnado por David Corenswet, mientras que los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby tenían únicamente un par de carteles promocionales. Esa espera tiene todo el sentido del mundo al conocer la fecha estratégica para el lanzamiento del mismo.

El estreno del teaser tráiler se producirá el próximo 4 de febrero, realizando un juego que identifica al grupo de reconocidos superhéroes con la fecha; 4 (número de integrantes) y febrero (4F: Cuatro fantásticos). Así que el próximo martes, seguramente hacia la mitad de la tarde en horario español podamos ver y comenzar a intuir cuál será la misión de la que es seguramente la familia de superhéroes más conocida del mundo.

Lo que conocemos de la película

Por el momento todo lo que conocemos de la nueva película de Los cuatro fantásticos tiene que ver con su casting estelar. Pedro Pascal será Reed Richards, Vanessa Kirby encarnará a Sue Storm, Joseph Quinn dará vida a Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach se pondra en la rocosa piel de Ben Grimm. Es decir, por orden de nombre en clave hablaríamos de Mr. fantástico, la Mujer invisible, la Antorcha humana y la Cosa. Sin embargo, el elenco no termina aquí, pues sabemos que Julia Garner interpretará a una versión femenina de Silver surfer y que Ralph Ineson será Galactus, el gran villano en cuestión.

No se sabe si Downey Junior hará en esta historia su primera aparición como Dr. Doom, pero teniendo en cuenta que el antagonista es el enemigo principal del grupo en los cómics, sería muy extraño no presentarlo aunque sea, dentro de este esperado reboot. En la silla de director se sienta Matt Shakman, responsable de haber dirigido la serie de Bruja Escarlata y Vision y capítulos para otros shows televisivos de la talla de The Boys, Succession o Fargo. Por último, presumiblemente se intuye que estos héroes no pertenecerán al mismo universo que la línea principal de Marvel y que por tanto, esta no será una historia de origen sobre los personajes.