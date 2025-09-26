Ya en cines: Leonardo DiCaprio llega con ‘Una batalla tras otra’, una seria candidata a los Oscar 2026

Con casi el mes de septiembre terminado, los estrenos de la cartelera van mostrando algunas de las principales candidatas a triunfar en el circuito final de premios. Una de ellas es por supuesto, Una batalla tras otra. La nueva película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio que ha cosechado unas críticas excepcionales en sus proyecciones promocionales. El cineasta es el principal atractivo de la taquilla este fin de semana, pero no es la única. El género de terror tiene su representante con Strangers y el cine patrio autoral nos regala desde hoy mismo, la genial Maspalomas, presentada oficialmente en el reciente Festival de cine de San Sebastián. Estos son los principales estrenos que ya están en el patio de butacas:

Los estrenos del fin de semana

‘Una batalla tras otra’

Versionando la novela Vineland de Thomas Pynchon, Una batalla tras otra es una de las grandes favoritas de los próximos premios Oscar. Una unanimidad conseguida gracias a la maestría de Anderson, quien quizás por fin pueda llevarse su primera estatuilla dorada y también, por el reparto confeccionado alrededor de DiCaprio, con Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall en el elenco principal.

La sinopsis oficial nos cuenta la historia un ex revolucionario que debe contar con la antigua ayuda de su equipo para rescatar a su hija, después de que un malvado enemigo de su pasado haya vuelto a su vida 16 años después.

‘Strangers: Capítulo 2’

Secuela derivada del éxito comercial de terror homónimo que aterrizó en las salas el pasado 2024. Una llegada que ha llegado acompañada de unas críticas que depauperan todavía más el valor de la propiedad intelectual de Lionsgate Films. La trama nos pone en la piel de una pareja que de luna de miel, sufre una avería que los obliga a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados les aterrorizarán hasta el amanecer.

‘Maspalomas’

Una batalla tras otra no es la única apuesta autoral del fin de semana. Candidata a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Maspalomas es un drama de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, responsables entre otras de La trinchera infinita y Loreak.

Maspalomas nos presenta a Vicente un hombre de 76 años que tras romper con su pareja lleva una vida de ensueño en Maspalomas. Sin embargo, tras un accidente inesperado, debe volver a San Sebastián, reencontrarse con la hija a la que abandonó e ingresando en una residencia donde deberá volver al armario, ocultando una parte de sí mismo que ya creía resuelta.

‘Ya no quedan junglas’

Thriller de acción español en el que los actores españoles Hovik Keuchkerian, Karra Elejalde y Megan Montaner se juntan con la estrella estadounidense, Ron Perlman (Hellboy). El ganador del Globo de Oro encarna a un ex soldado estadounidense que busca venganza contra una organización criminal.

‘Relay’

Dirigida por David Mackenzie (Comanchería), Relay tiene como protagonista a a Ash, un negociador especializado en mediar entre conflictos de grandes empresas y denunciantes. Metódico y casi invisible gracias a su red de comunicaciones, su mundo da un cambio radical cuando cuando recibe la llamada de Sarah, una ex empleada de una farmacéutica que posee información peligrosa.