‘Wolf’, la serie de accion que estrena HBO Max el 14 de septiembre

Uno de los estrenos más esperados de la semana es la serie Wolf que está basada en las conocidas novelas de Jack Caffery escritas por Mo Hayder. Esta serie de acción se estrena el jueves 14 de septiembre en la plataforma de streaming HBO Max y cuenta la historia del detective Jack Caffery (Ukweli Roach), un agente de policía que se obsesiona con la vecina de la que está seguro que asesinó a su hermano de diez años en los 90.

Al mismo tiempo la familia Anchor-Ferrers es víctima de los juegos malvados de un psicópata. Las dos tramas de la serie chocan en un momento dado y todo salta por los aires para sus protagonistas que tendrán que reaccionar a lo que está pasando.

Una peligrosa obsesión

Los miembros de la familia Anchor-Ferrer, la madre Matilda, su marido Oliver y su hija Lucia regresan a su casa galesa en la zona rural de Monmouthshire para que Oliver pueda recuperarse de una operación de corazón. Los tres están preocupados por un caso de doble asesinato, conocido como “Los asesinatos de Donkey Pitch”, que ocurrió hace años en esta zona.

Los agentes de policía Honey y Molina tendrán que enfrentarse a un terrible escenario cuando se produce una situación de rehenes. Al mismo tiempo Jack viaja a Gales para seguir una posible nueva pista sobre su hermano y se ve atrapado en la pesadilla de la familia Anchor-Ferrer.

¿Qué está ocurriendo en esa casa? Esta serie es definida por la plataforma de streaming como un mundo de crimen, horror y humor negro. Según la sinopsis de HBO Max: “En una casa aislada de Monmouthshire, la adinerada familia Anchor- Ferrers es víctima de los crueles juegos mentales de un psicópata. Atrapados y aterrorizados en su propia casa, rezan para que alguien venga a rescatarlos”.

El reparto de la serie Wolf

El protagonista de la serie Wolf que se estrena en HBO Max es el actor Ukweli Roach (The Midwich Cuckoos) que interpreta el papel del detective Jack Caffery. Además destacan en el reparto los actores Sacha Dhawan (Doctor Who) e Iwan Rheon (Juego de Tronos), que interpretan a los agentes de policía Honey y Molina.

En el reparto también están los actores Sian Reese-Williams (Line of Duty) como DI Lincoln, Juliet Stevenson (Secret Invasion) como Matilda Anchor-Ferrers, Owen Teale (The Rig) en el papel de Oliver Anchor-Ferrers, y Annes Elwy (The Light in the Hall) como Lucia Anchor-Ferrers, entre otros.