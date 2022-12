Vin Diesel anuncia la fecha en la que tendremos el primer tráiler de ‘Fast X’

Parecía que no veríamos jamás el fin de una franquicia como Fast & Furious, pero hace un año Vin Diesel señaló que entre manos, él y el equipo de Universal Pictures tenían entre manos una despedida para la saga, dividida en dos partes. Para este adiós, aunque el patriarca de la familia no ha podido contar con el regreso de Dwayne Johnson, sí que se ha preparado a lo grande, mediante la incorporación de grandes intérpretes para esta Fast X; Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson y Rita Moreno, entre otros. Mientras esperamos detalles que confirmen su trama, al menos gracias a Diesel hemos podido conocer cuándo llegará el primer tráiler de este primer desvío hacia el final de la IP automovilística por excelencia.

El actor que interpreta Dominic Toretto, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que Jordana Brewster regresaría como su hermana en la ficción, Mia Toretto. En el pie de foto, Diesel confirmó que el primer tráiler de la nueva entrega llegaría en los dos próximos meses: “Foto en el set…hermano hermana. ¡¡¡ A menos de 2 meses del lanzamiento del tráiler de Fast X!!!”. Anteriormente, Diesel ya había hablado de la implicación de Brewster en este final de trayecto cómo se sorprendió, al leer el guion de que el personaje de Mia no estuviese incluido en la historia: “Estaba tan decepcionado que no podía ver cómo podía continuar. Después de todo, no iba a hacer otro Fast a menos que Brian regresara a Four…No necesito recordarte las peticiones que enviaste al estudio para el regreso de Letty al final de Fast & Furious 5”. Al actor se le podrán recriminar muchas cosas, pero siempre ha estado de lado de todos aquellos compañeros de profesión que le han acompañado en la franquicia. Momoa será el nuevo villano, mientras que Rita Moreno será la abuela de Dom. Por lo que se intuye, Daniela Melchior podría ocupar el rol de una nueva hermana pequeña de la familia. Situación que no nos extrañaría nada, dado que la saga se ha sacado varias veces de la manga hermanos y personajes del pasado de sus protagonistas de los que por supuesto, nunca hemos sabido nada en anteriores producciones.

Fast X todavía se encuentra en plena producción y está pensada para llegar a los cines el próximo 19 de mayo de 2023. En un principio iba a estar dirigida por Jutin Lin pero este abandonó la producción a una semana del rodaje, siendo sustituido por Louis Leterrier (Ahora me ves) aunque manteniéndose en la producción.