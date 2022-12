Dwayne Johnson confirma que ‘Black Adam’ no continuará en el nuevo DC Universe

Tras varias semanas de rumores de distanciamiento entre el actor Dwayne Johnson y Warner Bros, ya se ha hecho oficial que Black Adam no tendrá un seguimiento en el nuevo DC Universe que planean el director James Gunn y el productor ejecutivo Peter Safran. La cinta de ‘The Rock’ no sólo no ha cuajado en la taquilla como se esperaba, sino que además ha recibido duras críticas por parte de la prensa internacional. Por si el varapalo mediático no fuese suficiente, además se acusó al equipo de la estrella de hinchar los resultados de la taquilla mundial de la cinta con información falsa a los medios. Sin más, al todopoderoso Black Adam no le ha alcanzado para sobrevivir a la seria reestructuración que Gunn y su equipo planean sobre el Nuevo DC Universe.

El propio Johnson, tras mucho tiempo sin hablar de su último filme, lanzó un comunicado vía Twitter en el que se confirmaba el fin de un antihéroe que casi nació muerto: “Mis apasionados amigos, quería darles una actualización largamente esperada de Black Adam sobre el futuro del personaje en el nuevo Universo de DC. James Gunn y yo nos reunimos y Black Adam no estará en el primer capítulo de la narración”. De esta forma, el exluchador de la WWE, se sinceraba sobre la imposibilidad del regreso de Adam en un corto plazo, pero no por ello cerraba definitivamente la puerta a volver al personaje en un futuro. “Sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron continuar explorando las formas más valiosas en que se puede utilizar a Black Adam en futuros capítulos del multiverso de DC”, continuaba escribiendo en el comunicado.

A pesar del corto disfrute de su interpretación, Dwayne Johnson no quiso dejar pasar la oportunidad de “sentirse orgulloso” y de agradecer a los fans por el recibimiento al personaje: “Después de 15 años de trabajo duro e incansable para finalmente hacer Black Adam, estoy muy orgulloso de la película que entregamos a los fanáticos de todo el mundo. Siempre recordaré la reacción de los fanáticos a Black Adam con tremenda gratitud, humildad y amor. Lo hicimos muy bien”.

Love @TheRock & I'm always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can't wait to collaborate soon. 🙏 https://t.co/NLwRqBVkd1 — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2022

Por su parte, Gunn no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer el trabajo de Johnson y los deseos de colaborar pronto con él y su productora Seven Bucks. En menos de dos semanas, el director de Guardianes de la galaxia Vol. 3 ha dado carpetazo al guion de Wonder Woman 3, al Superman de Henry Cavill y a Black Adam.