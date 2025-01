Venganza y éxito asegurado: el thriller de Netflix que no para de generar comentarios

Las plataformas de streaming esconden en sus catálogos tesoros que no salen a la luz hasta que los usuarios se fijan en ellos y comienzan a hacer comentarios en las redes sociales. Esto es lo que ha ocurrido con la película de suspense Dulce venganza 2 (I Spit on Your Grave 2) que fue dirigida por Steven R. Monroe en 2013 y ahora se ha convertido en todo un éxito en Netflix. Esta original película está basada en la cinta homónima dirigida por Meir Zarchi en 1978. La cinta Dulce venganza 2 cuenta la terrible historia de Katie, una joven y bella modelo que trabaja en Nueva York y decide aceptar una sesión fotográfica gratuita para impulsar su carrera. Pero es una cruel trampa y Katie es secuestrada y sometida a brutales torturas por un grupo de desconocidos. Dulce venganza 2 es una película dura y tensa en la que su protagonista no parará hasta vengarse de sus desconocidos.

La película Dulce venganza 2 sorprende por su terrible trama y por la mezcla de drama, misterio y venganza que te atrapa desde el primer minuto. Su protagonista intentará con su venganza tomarse la justicia por su mano y que esos desconocidos paguen por lo que hicieron en el pasado. Una cinta compleja que enfrenta al espectador a lo más oscuro del ser humano y a escenas muy violentas. Dulce venganza 2 es una buena opción para los que buscan ficciones intensas en las que los protagonistas no paran hasta vénganse de aquellos que les hicieron daño.

¿Qué pasa en la película Dulce venganza 2?

La protagonista de esta cinta es, como hemos explicado, Katie una joven modelo de Misuri de solo veinte años que trabaja como camarera en un restaurante de la ciudad de Nueva York. Su futuro cambia para siempre cuando decide aceptar una sesión fotográfica gratuita con la que le prometen un impulso para su carrera. Nada más lejos de la realidad porque esta sesión fotográfica se convierte en una pesadilla para Katie cuando es secuestrada y sometida a terribles torturas por un grupo de desconocidos.

Los que le hacen el ofrecimiento a la modelo son tres hermanos búlgaros: el fotógrafo Ivan y sus ayudantes Nikolai y Georgy. Este último comienza a obsesionarse con Katie en cuando empieza la sesión fotográfica. Al final ella logra dejar la sesión de fotos después un desacuerdo con Ivan por una pose en topless. Katie se marcha a su apartamento y más tarde aparece allí Georgy que se disculpa con ella por el incidente. Esto sorprende mucho a Katie que asustada al ver que conoce la dirección de su apartamento, acepta su disculpa para que se vaya cuanto antes. Georgy le da una memoria USB que contiene sus fotografías.

Esa misma noche Katie se despierta y encuentra a Georgy grabándola dentro de su apartamento y, aunque intenta escaparse, Georgy la ata, la amordaza y la viola. Aunque un vecino y amigo de Katie la intenta salvar, no solo no lo logra sino que Georgy lo apuñala y lo mata. Al final Georgy decide llamar a sus dos hermanos que le ayudan a borrar todas las pruebas del delito y deciden darle a Katie ketamina para dejarla inconsciente.

Cuando Katie se despierta, se encuentra desnuda y esposada a una tubería en un viejo sótano. Katie decide no rendirse y, al final, la joven logra escapar, aunque no olvidará todo lo que le ha ocurrido. Tiempo después Katie decide vengarse de quienes la habían torturado. Una película con una duración de 105 que no es una buena idea para personas sensibles por sus escenas de extrema violencia. La cinta se sumerge en la capacidad de las personas para resistir hasta lo peor. La fuerza y la determinación de Katie se convierten en su talismán para poder sobrevivir e intentar vengarse de los que la hicieron sufrir.

El reparto de esta serie de venganza y suspense

Uno de los puntos fuerte de esta serie es la buena interpretación de sus protagonistas. La actriz Jemma Dallender interpreta el papel Katie, esa joven modelo que es engañada por unos desconocidos. La hemos visto en las ficciones Daddy’s Girl y Community. También en el reparto de esta serie están los actores Yavor Baharov como Georgy, Joe Absolom como Ivan, Aleksandar Aleksiev como Nicolay, Mary Stockley como Ana, Valentine Pelka como Father Dimov, George Zlatarev como Kiril y Peter Silverleaf como Vlako, entre otros.

La película Dulce venganza 2 es una buena idea para los que disfrutan con las cintas de terror y venganza y que sorprende por sus escenas extremadamente violentas y la complejidad de su trama. En Netflix también se pueden encontrar otras ficciones de venganza como Quien a hierro mata, Xtremo, Búsqueda implacable, Me llamo venganza o Django desencadenado, entre otras muchas.