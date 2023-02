El último movimiento sibilino de Netflix: elimina esta función sin avisar

No son días tranquilos para la pionera compañía de streaming que abrió un mercado hace ya siete años en España. Primero, meses atrás introdujo la publicidad en su oferta básica low-cost y recientemente, acaba de imposibilitar el acceso desde varios hogares a una misma cuenta, a no ser que los suscriptores añadan 5,99€ extra a su plan estándar o Premium. Para más inri, la oferta estándar sólo admitiría un hogar más y el premium permitiría que hasta dos casas ajenas accedieran previo dos pagos extra a la misma cuenta. No obstante, desde esos núcleos adheridos, sólo se podría consumir el catálogo de Netflix desde una pantalla. Ahora a la polémica de estas multicuentas, los usuarios se han dado cuenta de que “la gran N roja” ha eliminado sin avisar una función bastante práctica para sus consumidores: la reproducción aleatoria.

La reproducción aleatoria ayudaba a los suscriptores a encontrar a través de sus gustos, alguna serie, película o documental que les gustase sin la necesidad de estar perdiendo el tiempo buscando entre un catálogo tan extenso y variado. Sorprende sobre todo, teniendo en cuenta que la comunicación de la plataforma de streaming siempre informa de los cambios en su uso y va preparando a los clientes acerca de ellos como es el caso de los propios servicios de multicuentas o del plan económico con publicidad.

Según el blog de la compañía, la función que llevaba por título “sorpréndeme”, se suspendió en enero de 2023, aunque algunos usuarios notaron que la original función de Netflix ya no funcionaba en el diciembre de 2022. No es que el uso de esta función tuviese una gran demanda, pero la posibilidad de utilizarla no molestaba a la audiencia que sí tenía claro lo que quería ver y suponía una gran ayuda para los indecisos. Un portavoz de Netflix le informó a PCMag que habían cancelado la función en los dispositivos de TV y los Android, pero que la plataforma ya está “invirtiendo en otras formas de dar a los miembros más opciones y formas de explorar y descubrir el contenido que quieren ver”.

El mercado del streaming cada vez es más competitivo y dentro de poco, SkyShowtime se añadirá a una ristra de opciones con mejores precios y sin tantas trabas para los usuarios como lo que está predicando últimamente la marca fundada por Reed Hastings.