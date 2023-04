La trepidante miniserie de Netflix que te va a enganchar desde el primer minuto

Una de las series que ha estrenado Netflix este mes de abril es El hombre de Florida y ya se encuentra en el Top10 de las más vistas de la plataforma de streaming. Una trepidante miniserie de 8 episodios de acción e intriga que se estrenó el 13 de abril y que ya es todo un éxito en Netflix.

La serie Un hombre de Florida ha sido creada por Donald Todd (This is Us, Sleepy Hollow) que ha dirigido sus ocho episodios junto a Miguel Arteta, Haifaa Al-Mansour, Julian Farino, Kevin Bray y Clark Gregg. La serie se sumerge desde el primer episodio en la compleja misión de un expolicía en apuros que se ha visto obligado a aceptar para sobrevivir y poder reciclarse.

Un expolicía en desgracia

El protagonista de esta serie es Mike Valentine, papel que interpreta el actor venezolano Édgar Ramírez, un expolicía que vive atormentado y agobiado por las deudas tras caer en desgracia en el cuerpo y tener que abandonar su trabajo. Para sobrevivir Mike Valentine se ve obligado a volver a Florida, el estado donde nació, para una enfrentarse a una complicada y extraña misión .

Aunque al principio la misión solo consistía en seguir el rastro de la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia, poco a poco se va complicado y se convierte en un enredo de oscuros secretos familiares que pondrá en peligro su vida y la de los que le rodean. Édgar tendrá que intentar sobrevivir a esta misión que se convertirá en una cacería mortal.

El reparto de El hombre de Florida

El papel del complejo Mike Valentine es interpretado por el actor venezolano Édgar Ramírez al que hemos visto en ficciones como la telenovela Cosita Linda, la saga Bourne, Los últimos días del crimen, El día del sí o Libertador.

En el reparto de esta intensa serie también están los actores Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark, Isaiah Johnson, Paul Schneider, Lauren Buglioli y Sibongile Mlambom, entre otros muchos.

La trepidante miniserie Un hombre en Florida es una de las ficciones de acción que se pueden ver en el catálogo de Netflix junto con otras que se han convertido en un éxito como El agente nocturno, La noche más larga, Sky rojo, Santo o Shooter, entre otras. También en Prime Video los amantes de las series de acción pueden disfrutar de ficciones como las tres temporadas de Jack Ryan de Tom Clancy.