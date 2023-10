Tráiler de ‘Your Lucky Day’: Una de las últimas películas de Angus Cloud

Angus Cloud, la estrella de Euphoria, falleció el pasado julio conmocionando a toda la industria y de paso, a los fans que veían en él un talento innato para arrojar verdad con Fezco, su personaje en la ficción creada por Sam Levinson. Pero como suele pasar en el mundo de la interpretación, dejar atrás la vida no significa que ipso facto, los espectadores ya no puedan verte en nuevos trabajos. Cloud todavía tiene algunas películas por estrenar y el primer tráiler de Your Lucky Day es la primera muestra de ello.

Your Lucky Day es el debut como director del escritor y actor Daniel Brown, quien escogió al actor por una sugerencia de su esposa, a la que le pareció realmente interesante el personaje del joven actor en la serie de HBO. En este nuevo filme Cloud interpreta a Sterling, un narcotraficante que toma como rehén una tienda de ultramarinos, después de presenciar cómo un hombre mayor gana 156 millones de dólares en la lotería. Una historia que está adaptada del propio cortometraje homónimo que Brown estrenó en 2010, aquella vez con Rider Strong en el papel protagonista.

“Había escrito el personaje basándome en personas con las que había crecido: tipos que vendían drogas y comenzaban peleas con chicos de su edad o con sus padrastros, pero que también eran súper protectores y leales a sus amigos”, le contaba el estrenado cineasta a EW en una entrevista reciente. Completando el reparto, tenemos a Jessica Garza, Jason O’Mara, Jason Wiles, Spencer Garret y Sterling Beaumon.

Angus Cloud: un adiós desgarrador

Más allá de la conmoción que supone el hecho de que alguien muera con tan sólo 25 años, La tragedia que rodea al actor viene desde el propio fallecimiento de su padre, producido meses atrás. Un talento que acababa de empezar su carrera desde las propias calles. Angus Cloud no tenía ningún contacto en Hollywood, pero cuando la directora de casting de HBO Jennifer Venditti lo paró por una calle de Manhattan lo tuvo claro: había encontrado a Fezco.

Además de en este nuevo filme, los espectadores podrán ver a Cloud antes de que termine el año en The Line y en Freaky Tales y en 2024, aparecerá en la película de monstruos sin titulo de Universal Pictures. Aunque tampoco sabemos cuánto llegó a rodar de ella. Your Lucky Day todavía no tiene una fecha de estreno oficial.