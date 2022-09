Tráiler de ‘The Fabelmans’: La película autobiográfica de Spielberg con la que te enamorarás del cine

Steven Spielberg ha maravillado a varias generaciones con sus películas. Tiburón, Jurassic Park, La lista de Shindler…sus trabajos desde la década de los 70 cambiaron la forma de entender el cine e influyeron en decenas de cineastas que llegaron después. ¿Pero cómo se despertó ese interés del Rey Midas de Hollywood por el séptimo arte? Su nueva película, The Fabelmans, explorará esa mirara retrospectiva a través del protagonista Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) un joven inspirado en el propio director. Todavía queda algo de tiempo hasta que la podamos ver proyectada en la pantalla grande, pero para ir saciando ese deseo, Amblin Pictures y Universal han mostrado el primer tráiler oficial de este emocionante biopic.

El adelanto sigue a Sammy a lo largo de su infancia, capturando aquellos momentos que lo llevaron a enamorarse del proceso de realizar películas, del mismo modo que todas aquellas partes que lo desanimaron para alcanzar su sueño. The Fabelmans se estrenó el sábado pasado en el Festival de Toronto, y las primeras no podían ser mejores, elogiando sobre todo las interpretaciones de cuadro interpretativo. Por el tráiler, queda claro que una de las figuras claves que alentaban ese deseo de rodar películas fue su madre, interpretada en la cinta por la actriz Michelle Williams. Al contrario que su padre, quien cree que el futuro de su hijo debe pasar por algo más práctico y no tan artístico.

Como siempre ha hecho a lo largo de su carrera, el legendario cineasta se ha rodado de sus aliados profesionales más cercanos. Por un lado, John Williams repite en la banda sonora. El compositor ha creado las partituras más reconocidas de la historia de cine y The Fabelmans supondrá su última aventura juntos, ya que tras esta historia y después de Indiana Jones 5, el músico se retirará de la profesión. En el tema del guion, más de lo mismo. Tony Kushner coescribe junto a Spielberg, después de haber escrito y adaptado algunos de sus mayores éxitos como Munich, Lincoln o el reciente remake de West Side Story. A nivel actoral, aparte de LaBelle y Williams, esta oda y carta de amor al cine contará con Paul Dano, Seth Rogen y varios talentos jóvenes como Julia Butters, Keeley Karsten, Oakes Fegley, Nicolas Cantu y Gabriel Bateman.

The Fabelmans llegará a los cines españoles el próximo 25 de noviembre. Una fecha ideal para la temporada de premios.