Tráiler de ‘The End’: Tilda Swinton protagoniza un musical postapocalíptico

El documentalista Joshua Oppenheimer debutará antes de que acaba el año en el terreno de la ficción con The End. Un musical postapocalíptico que reúne a varias estrellas de la interpretación, encabezadas por la británica Tilda Swinton. El original proyecto acaba de publicar el primer tráiler, donde la protagonista y el resto del reparto cantan por sus vidas en esta coproducción creada entre Dinamarca, Irlanda, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia. Pero…¿De qué trata esta historia que optó a la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián?

En The End encontramos a una Swinton que da vida a una madre protectora con su familia, viviendo en un búnker durante décadas después del fin del mundo. Su hijo, interpretado por George Mackay, nunca ha visto el mundo exterior. Ellos son una de las últimas familias de la Tierra, pero la llegada de una chica a la entrada de su fortaleza subterránea amenazará la apacible vida familiar. El reparto se completa con Michael Shannon, Moses Ingram, Lennie James, Tim Mclnnerny, Bronagh Gallagher y Danielle Ryan. El guion de The End está coescrito por el propio Oppenheimer y Rasmus Heisterberg, responsable de la adaptación de Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres. En el adelanto, puede observarse como los delicados lazos de optimismo que han mantenido al acaudalado clan comienzan a desintegrarse a medida que comienzan a resurgir sentimientos que han estado reprimidos durante mucho tiempo.

Tráiler ‘The End’

Oppenheimer es el responsable de algunos magníficos documentales, como por ejemplo The Act of Killing y La mirada del silencio. Ambos, consagraron al autor norteamericano con dos nominaciones al Oscar a Mejor largometraje documental y ahora, el salto al terreno fílmico parece haber sido recibido con cierta polarización en los festivales de Telluride y Toronto, con algunos que critican su apartado musical, mientras otros miembros de la prensa especializada alaban la fábula atrevida y emocionante de este drama pesimista sobre la supervivencia.

El tráiler de The End deja claro que la propuesta se centrará en la futura relación del joven protagonista y la nueva habitante del búnker de la familia, dentro de toda una colección de temas originales de corte dramático, bajo la temática del perdón el amor, la reconciliación y la esperanza. Distribuida por Neon en el continente norteamericano, llegará a los cines el próximo 6 de diciembre. El mismo día en el que A24, su rival en el terreno independiente, estrena también otra historia sobre el fin del mundo: Y2K.

Un grupo de actores increíble

El año de Tilda Swinton ha sido francamente impresionante y seguramente, esté entre las candidatas ha conseguir una nominación en los Oscar 2025 por su papel en La habitación de al lado. El melodrama que ha dirigido Pedro Almodóvar y con el que el manchego ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. En 2025, Swinton aparecerá en The Ballad of a Small Player, la próxima historia del cineasta alemán Edward Berger (Sin novedad en el frente).

Por su parte, Shannon estuvo presente en el reparto de Bikeriders y en 2025, lo veremos en Nuremberg, la cinta sobre los juicios a los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial en la que compartirá casting con Russell Crowe y Rami Malek, entre otros. MacKay es una de las jóvenes promesas de la cantera interpretativa inglesa, habiendo protagonizado propuestas tan relevantes en la industria como 1917 o The Beast. Ingram posee una corta carrera en la industria, pero a pesar de ello ya ha formado parte de series tan relevantes en el streaming como Gambito de dama o la seire Obi-Wan Kenobi. En julio estrenó en Apple TV + La dama del lago, una ficción seriada de misterio en la que compartía protagonismo con Natalie Portman.

La moda fílmica del fin del mundo

Como fiel reflejo de los tiempos que vivimos, el celuloide replica un particular nuevo interés en representar relatos postapocalípticos. Ahí está la anteriormente mencionada Y2K y en la radiografía audiovisual patria con series como En fin o Apocalipsis Z: El principio del fin. A nivel de las superproducciones, la máxima representante de esto es Furiosa o Un lugar tranquilo: Día 1 y en la pequeña pantalla, HBO nos brindará en 2025 la segunda temporada de The last of Us 2 y Prime Video nos dejó en su catalogo la adaptación del también videojuego, Fallout.