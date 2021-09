The electrical life of Louis Wain, el biopic del artista británico protagonizado por Benedict Cumberbatch ya tiene un primer tráiler. La historia se centra en la figura de Louis Wain, una mente que era capaz de inventar, levantar empresas y que además tenía un lado artístico por el que sería más reconocido; sus pinturas de gatos. La cinta recibió varias críticas positivas después de su estreno en El Festival de Cine de Telluride y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Cumberbatch, quien seguramente aspire al Oscar por su villano en The power of the dog, vuelve a interpretar a un personaje histórico después de su célebre Alan Turing en The imitation game, el cual le valió su única nominación al Oscar. El primer adelanto de The electrical life of Louis Wain comienza cuando el artista Louis Wain empieza a ser reconocido por su labor en el campo del arte. No obstante, la excentricidades y su fuerte personalidad lo convertirán en una mente que, como la de muchos genios estará particularmente hundida en el tormento. Todo ello, fruto en parte de su enamoramiento de Emily Richardson (Claire Foy).

Por si la presencia de estos dos titanes de la interpretación fuese por sí sola, un potente reparto, Andrea Riseborough (Birdman), Toby Jones (Los juegos del hambre) Sharon Rooney (Dumbo), Stacy Martin (Nymphomaniac), Aimee Lou Wood (Sex education) y Sophia di Martino, la variante femenina de la serie Loki, entre muchos otros. Además, la película contará con la aparición del director Taika Waititi, Nick Cave y Olivia Colman, que hará las veces de narradora del film.

La historia artística de Louis Wain cambio la imagen que el mundo tenía de los gatos a finales del siglo XIX. Sus dibujos eran divertidos y a menudo, psicodélicos. Una historia sobre un hombre inspirador que buscaba “la vida eléctrica” por el mundo, comprendiendo mejor su propia vida y el amor que sintió y compartió con su esposa Emily Richardson. The electrical life of Louis Wain se estrenará en los cines de Estados Unidos el 22 de octubre, mientras que habrá que esperar hasta el 5 de noviembre para poder verla en Amazon Prime Video.