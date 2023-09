Tráiler de ‘Black Friday’: Eli Roth lleva el terror slasher al Día de Acción de Gracias

Podría parecer mentira, pero más de una década después, Eli Roth cumple el sueño de muchos fanáticos de Grindhouse. El actor y director ha rodado una película del tráiler que ya realizó del homenaje a la serie B que prepararon Quentin Tarantino y Robert Rodriguez. El primero firmó Death Proof, mientras que el cineasta de ascendencia mexicana estrenó Planet Terror. Ambas estaban pensadas para verse en un doble pase y entre medias, colaron adelantos de historias que no existían, como Machete (que finalmente se convirtió en un largometraje) y Black Friday (Thanksgiving como título original), la cual se convierte ahora en un título de verdad que al igual que en su falso material original, también dirige Eli Roth.

Por lo que sabemos, en España la propuesta slasher de Roth recibirá el nombre de Black Friday. Un título que parece homenajear a franquicias como Viernes 13 en lo que es a todas luces, un asesino que quiere terminar con la paz de esta tranquila ceremonia estadounidense. Centrada en Plymouth, una región de Massachussetts en la que originalmente nació la festividad. Pero según vemos en el tráiler, lo que habitualmente es concordia y solidaridad alrededor de una mesa, se convierte en una carnicería llena de asesinatos sangrientos donde la sangre lo manchará todo.

Este supone el regreso del cineasta al terror, después de haber firmado grandes títulos del género como Hostel. En cuanto al reparto principal, tenemos a Patrick Dempsey, Gina Gershon, Addison Rae, Jalen Thomas Brooks, Milo Manheim, Tim Dillon, Nell Verlaque y Rick Hoffmann.

Los fans del director están de enhorabuena, pues Black Friday llegará a los cines españoles muy pronto, concretamente el 17 de noviembre de 2023 y estará distribuida por TriStar Pictures. El guion corre a cargo del propio Roth y de Jeff Rendell, quien fue parte de la idea original del falso tráiler publicado en Grindhouse.

Official poster for Eli Roth's Thanksgiving. Expect the teaser trailer tomorrow, September 7! pic.twitter.com/DiUpGdpnz0

— Bloody Disgusting (@BDisgusting) September 6, 2023