Tráiler de ‘Ballerina’: Ana de Armas busca venganza en el nuevo spin-off de John Wick

A pesar del carácter conclusivo de su última entrega, la saga de John Wick está más viva que nunca. Por un lado porque hace unos días Jenefer Brown, vicepresidenta de Lionsgate, confirmó que una quinta película de la franquicia estaba en marcha. Por otro, porque hace escasas horas la compañía ha publicado el último tráiler de Ballerina. El primer spin-off fílmico de la IP en el que Ana de Armas tendrá que enfrentarse incluso al mismísimo Baba Yaga.

Después de años encadenando varios retrasos, los fans podrán ver por fin a la actriz de origen cubano dejar su sello en el género de la acción este verano, cuando Ballerina se estrene en una competitiva cartelera estival. Anunciada por primera vez en 2019, de Armas da vida a una bailarina asesina que busca vengarse de aquellos que asesinaron a su familia. Así y al igual que el protagonista original de la historia, la motivación vengativa de su rol le hará encontrarse de lleno con su homólogo masculino, el propio John Wick. Como bien avanza el adelanto promocional, ambos se enfrentarán en una lucha sin cuartel dentro de una trama que cronológicamente se ubica entre Jon Wick 3: Parabellum (2019) y John Wick 4 (2023). Aunque conociendo el espíritu noble del mercenario, todo parece indicar que terminará siendo más una mano aliada puntual que un personaje de largo recorrido.

En el casting además del actor de Matrix, Ian McShane y Angelica Huston recuperarán sus papeles de Winston y como la jefa de la Ruska Roma, mientras que póstumamente, podremos ver al fallecido Lance Reddick ponerse en la piel de Caronte. El intérprete nos dejó en 2023, pero antes había grabado sus escenas para la cinta. Como nuevos rostros, el reparto incluye a Norman Reedus (Walking dead), Sharon Duncan-Brewster (Dune) y Gabriel Byrne (Muerte entre las flores), entre otros.

‘Ballerina’: todos contra Ana de Armas

Ballerina está escrita por Shay Hatten y originalmente, se trataba de un guion que no estaba relacionado con el universo de John Wick. No obstante, Lionsgate adquirió el libreto y lo reelaboró para que el contenido diera a luz a un nuevo apéndice para el mundo criminal creado por Derek Kolstad. Tras dicha fusión, Hatten coescribió tanto Parabellum como el hasta ahora, capítulo final del asesino. El tráiler nos muestra a una de Armas dispuesta a matar a cientos de enemigos con tal de encontrar a la organización que ha puesto su vida patas arriba. Por ello, igual que el Wick tenía el apodo de Baba Yaga, en el adelanto descubrimos que a de Armas se la conocerá con el pseudónimo de otra criatura de la mitología eslava, la kikimora.

Sin embargo y pese al éxito comercial y crítico de dichas propuestas, el recorrido de Ballerina hasta la gran pantalla ha sido muy accidentado. El director Len Wiseman terminó el rodaje a finales del 2022, pero el proyecto no terminó de convencer a un estudio que volvió con nuevas grabaciones en 2024, supervisadas por el que fuese el director titular de la franquicia, Chad Stahelski.

¿Tiene futuro la expansión de la saga?

A pesar de vivir en un Hollywood en el que conviven varias franquicias, parece complicado que el exceso de protagonismo y de carisma del personaje principal de la saga permita una sencilla expansión de dicho universo. En otras palabras, ¿a este mundo le da para vivir sin la presencia de su icónico antihéroe? El ejemplo perfecto lo encontramos en los problemas de postproducción de Ballerina o incluso, en las malas críticas cosechadas por la serie precuela de El Continental.

Con una recaudación de sus largometrajes de casi 1.000 millones de dólares, Lionsgate todavía no parece encontrar la fórmula para seguir explotando comercialmente el relato. Motivo por el cual desde la major ya han activado la fórmula de una John Wick 5 sin ni siquiera, tener la confirmación de Reeves. La suerte para la compañía reside en que en realidad el anterior capítulo tuvo un final un tanto abierto. Pero todo dependerá en gran medida de la confirmación del regreso del canadiense. El resto de cometidas en el futuro de la franquicia pasan por un nuevo spin-off de Caine, el personaje al que dio vida Donnie Yen y la serie John Wick: Under The High Table, la cual sigue los acontecimientos de varios asesinos tras los sucesos de John Wick 4.

Ballerina se estrena en cines el próximo 6 de junio.