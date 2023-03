Lance Reddick, el actor estadounidense conocido por su papel en The Wire, y por interpretar al Coronel Janowitz en La caída de la Casablanca, falleció este viernes a los 60 años de edad. Ha sido el medio TMZ quien ha confirmado la noticia en la mañana de este sábado, después de recibir un comunicado expresó por parte de su representante. «El aclamado actor Lance Reddick falleció repentinamente esta mañana por causas naturales aún no determinadas. Lo extrañaremos mucho. Respete la privacidad de su familia en este momento», reza el texto. «El cuerpo sin vida de Lance Reddick fue hallado en su hogar en Studio City -Los Ángeles, Estados Unidos- este viernes 17 de marzo de 2023 a alrededor de las 9:30 AM hora local», ha informado por su parte el citado medio.

El actor estaba a punto de estrenar su última película, la cuarta entrega de la franquicia John Wick que protagoniza el actor y músico canadiense, Keanu Reeves (58) y lo cierto es que, el pasado miércoles, llamó profundamente la atención de sus fans que no asistiera a la premiere del film en Nueva York, a la que sí asistieron el resto de sus compañeros de reparto.

Reeves ha sido precisamente una de las primeras celebridades en mostrar sus condolencias a la familia del actor y rendirle homenaje a través de sus redes sociales. «Estamos profundamente entristecidos y desconsolados por la pérdida de nuestro amigo y colega, Lance Reddick. Era un profesional consumado y un placer trabajar con él. Nuestro amor y oraciones con su esposa, sus hijos, familiares y amigos. Dedicamos la película a su amorosa memoria. Lo extrañaremos mucho», ha escrito.

Asimismo, a su mensaje se han sumado otros como el de cómico y productor de cine, Benjamin Edward Meara Stiller, más conocido como Ben Stiller (57). «Lance Reddick fue un actor hermosos y cautivador. Y una persona hermosa. Trabajó con mi mamá, Anne Meara, en su obra Afterplay, interpretando a Raziel, el ángel de la muerte del mesero. Fue un exquisito en ese y en todo lo que hizo»; o el de Wendell Pierce (59). «Un hombre de gran fuerza y gracia. Un músico tan talentoso como actor. El epítome de la clase. Un sufrimiento inimaginable para su familia personal y sus seres queridos. Buenas suerte, amigo. Dejaste tu huella aquí. RIP», señala.

Nacido el 7 de junio de 1962, Lance Reddick se consolidó como un actor de renombre después de participar en proyectos como, John Wick y Horizon Zero Dawn, o The Wire para HBO, donde interpretó a uno de los protagonistas, Cedric, entre otros. Para la misma plataforma, el actor actuó también en la serie carcelaria Oz.

Reddick estudió en Eastman School of Music, en Rochester, en Nueva York, y en la Universidad de Yale. Sus primeras aspiraciones fueron convertirse en un cantante de éxito, aunque muy pronto se decantó por la interpretación y se licenció en teatro. Lance Reddick, estaba casado con Stephanie Reddick, y tenía dos hijos, Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddic.