‘The Crown’ desvela las primeras imágenes de los nuevos Carlos y Diana

Poco a poco van trascendiendo nuevos detalles de las que serán las últimas temporadas de una de las series de más éxito de los últimos tiempos, ‘The Crown’. Aunque ya se habían desvelado los nombres de los intérpretes que integrarán el reparto de la ficción de Netflix en su desenlace, no habían visto la luz apenas imágenes de los mismos caracterizados como tal. Hace apenas unos días por fin veíamos a Imelda Staunton en la piel de la reina Isabel y ahora le ha llegado el turno a dos de los pesos pesados de la trama.

A poco más de un mes de que se haga entrega de los premios Emmy, donde se espera que la producción se ‘corone’ -y nunca mejor dicho, ya que opta a más de una veintena de galardones -, por fin ven la luz unas de las imágenes más esperadas: Dominic West como el príncipe Carlos y Elizabeth Debicki como Diana Spencer.

Ha sido en los perfiles oficiales de la ficción donde se han hecho públicas estas primeras imágenes de los actores caracterizados como Carlos y Diana. Mientras que West aparece en una escena campestre, Debicki se encuentra recostada en un sofá, con la mirada melancólica. A sus 51 años, West es un histórico del medio gracias a series como The Wire, The Hour, The Affair y Call my agent!. Por su parte, Elizabeth Debicki, de origen francés, ha destacado por su rol en filmes como Tenet, El gran Gatsby y Viudas.

El caso de Imelda Staunton ha sido especialmente llamativo. A pesar de que ha habido muchas peticiones para que Helen Mirren recuperara su papel como la reina Isabel, ya que la ha interpretado con gran éxito tanto en el cine como sobre las tablas, finalmente Peter Morgan ha elegido a la veterana Staunton para suceder a la oscarizada Olivia Colman. La actriz es una veterana de la escena en todas sus áreas, aunque, todo sea dicho, su personaje más popular ha sido el de la terrible Dolores Umbridge en la saga Harry Potter.

El rodaje de la quinta temporada de la serie ya comenzó a principios de verano en la ciudad de Londres. Estas dos últimas temporadas van a abarcar una de las etapas más convulsas para la familia real -con permiso del momento actual que ya de por sí está siendo bastante difícil-, con la crisis en los matrimonios de Diana y Carlos y los duques de York, el incendio en Windsor y la tragedia que marcó el final de la vida de Lady Di. Por el momento, está previsto que se estrene de cara a finales del próximo año, 2022, aunque ahora todo el interés de la plataforma se centra en las nominaciones a los premios Emmy del mes de septiembre.